正論：關稅戰危中有機　港經濟波動求變

美國的「對等關稅」令全球大亂，而中美貿易戰更是焦點。事實上，正如新加坡總理黃循財指出，沒有人能在關稅戰中獨善其身。中美貿易戰激烈，本港對外貿易難免受影響，特區政府如何應對，尤其是怎樣幫助中小企渡過難關，備受關注。

有銀行高級顧問昨日在電台節目表示，美國加徵巨額關稅，令中美兩國之間貿易差不多完全停頓，亦影響香港出口表現，嚴重程度暫時估計不及新冠疫情時期，但因出口量明顯下跌，料今年香港經濟很大機會未能達到2%增長的預測目標，前景不算樂觀。誠然，香港作為自由港，亦無向美國貨徵收關稅。港府亦指出，過去10年，美國對香港的貿易順差達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，美國的做法完全是損己害人的單邊保護主義行為。美國根本無視世貿規則，肆意加徵關稅，強調針對中國大陸的「對等關稅」同樣適用於香港，並將香港寄往美國的小額包裹關稅，大幅加至120%，5月2日生效。這對不少港商港企，不啻是嚴峻的考驗。事實上，近期便有港商被客戶要求暫緩或盡快出貨，更有廠商擔心風險，未敢隨便接訂單。

銀行高級顧問繼續指出，若關稅措施的實施時間短期內有結論，或可以減少對香港下半年的影響。然而，香港對美國出口近年佔比已陸續減低，只佔約6%，皆因美國總統特朗普首次上任時亦出現關稅戰，很多企業「醒水」，已開始尋找新市場，但中小企能力相對低，部分仍依靠傳統美國市場，今次關稅措施，將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊，風險相當高，需要開拓其他市場穩定銷售額，期望政府和商界協助中小企積極發展。香港無疑是國家對外重要門戶，亦是國際金融、貿易及航運中心，特區政府必須做好準備，以應對未來更多風浪。中小企如果出口市場分散，而最近美國訂單突然中斷，將造成短期資金緊張，銀行宜盡量因應中小企還款能力提供協助，包括透過不同貿易融資或貸款方案，打開其他市場，以抵銷美國的訂單。

政府要如何積極融入國家發展大局，加快經濟升級轉型，以及支援本地業界，目前似乎未見到有何立竿見影的政策；商經局早前曾透露，特首下月將與內地企業一同出訪中東。香港雖然有「背靠祖國」的強大後盾，然而如何「聯通世界」，還是要特區高官拿出本事，要有迎難而上的勇氣，加緊重新布局求突破，如何把重點放在中東甚至歐洲等市場，減少依賴美國市場，這方面考驗港府的魄力和領導力。

繼貿易戰後，中美金融戰亦已悄然開打，香港亦難以迴避，港府需勇於應戰，配合國策積極化解危機，要有新思維挑戰百年一遇的變局。銀行高級顧問指出，在關稅影響下，香港股市難免有短期波動，但在港上市的企業有一定經濟實力，當中的中資企業增長能力強，本港市場對國際基金仍然有吸引力。香港要維持自由港，增加外商信心；美股動盪，已有資金撤出，香港或能因此得利。關稅戰推高美國物價，說不定會吸引美國客來港購物，有論者甚至覺得香港「購物天堂」可以復活！果真「危中有機」？