在美國總統特朗普推動俄烏戰爭停火下，美國中東問題特使威特科夫日前飛往俄羅斯，與總統普京會面，會後威特科夫對俄烏停火表示樂觀，但俄羅斯外長拉夫羅夫與克里姆林宮發言人佩斯科夫均有保留，認為不少重要問題仍有待解決，特別是歐洲國家節外生枝，繼續支持烏克蘭。

特朗普如今面對的，是拜登執政時期統領的歐盟、英國、法國、德國等政府，結合美國兩黨的鷹派新保守主義及全球主義者，他們上月舉行有30多個國家參與的會議，會後約有一半國家表示，願意參與烏克蘭的最終安全防禦計劃，並繼續向烏克蘭提供軍事援助。他們強烈批評特朗普背信棄義，如今要與普京政府瓜分烏克蘭，然後再劃定美、俄雙方在歐洲的勢力範圍。不過，與會國家只有約一半參與「志願者聯盟」，可見他們內部仍然分歧嚴重。

在這個歐洲「志願者聯盟」中，最醜陋的是英國施紀賢政府，它一直在其轄下的主流電視台及新聞媒體中，美化烏克蘭澤連斯基政權，以及妖魔化普京政府，目的是對英國民眾進行一種統一意志式洗腦：為了民主自由，要盡全民力量對抗普京這個極權政府。

事實上，普京是經民主選舉產生的總統，在俄羅斯有高達八成的民意支持，遠比施紀賢上月的29%支持度（已較2月上升了8%）為高。但不少民眾亦明白到施紀賢的高姿態，是想籠絡蘇格蘭及北愛爾蘭民眾，繼續「共同努力」支持倫敦政府，不要被特朗普及普京分化，走向支持分離獨立。然而，除了政治宣傳，倫敦政府根本沒有經濟及軍事實力支援烏克蘭。

另一個出現問題的國家是法國。法國的民粹右翼國民聯盟以及民粹左翼不屈的法蘭西，都不支持繼續援烏，而它們的支持度均遠超總統馬克龍的中間偏右力量，馬克龍恐怕在2027年總統選舉找不到有勝算的接班人。根據當地民調，有65%受訪者認為法國軍隊不應該進入烏克蘭。

德國方面，由基督教聯盟黨及社會民主黨組成的新政府，仍然會繼續支援烏克蘭，再加上在野綠黨，將構成國會過半數勢力，壓制只有約30%支持度的另類選擇黨。然而，能源價格高企、德國去工業化危機帶來的高通脹及失業問題，都使民怨激化，抗議不斷，德東各州政府亦會組成反戰力量，德國政治將長期不穩。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻