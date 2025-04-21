娛圈單打：挑機鏡仔唔識死　姜糖出征冇面畀

王晶今次真係玩大咗，一句「滾出娛樂圈」唔單止辣着全港姜糖，仲要累埋個女王子涵無端端被擺上枱。不過姜濤今次嘅回應就真係幾得體，除咗多謝前輩對佢嘅批評，仲man爆為fans護航，難怪姜糖錫到佢燶，大舉出征逼到大導演都要跪低。

講真，晶哥今次最失策係拎人身材做文章，自己都係行內出名嘅「重量級」人物，五十步笑百步，難得姜濤順水推舟話要極速減肥，仲暗中將咗晶哥一軍，你估減肥咁易？你試吓吖！

話時話，姜濤由200磅肥仔變身頂流偶像，本來就係近年最勵志嘅傳奇故事。今次畀人一鬧，反而激起佢當年參加《全民造星》嗰團火，咁就不如借勢玩大佢，整個真人騷《晶濤減肥生死戰》，賭注就係邊個減唔到20磅就撤──出娛樂圈。

嗱嗱嗱，各位姜糖大可放心喎，以晶哥幾十年來嘅招牌肚腩，對住姜濤後生嘅新陳代謝，睇怕未開波已經知邊個輸硬，如果真係成事，ViuTV同TVB聯播，當然保證收視爆燈，分分鐘連Netflix都搶住買版權，到時唔止亞洲第一，直情衝出國際啦！

不過話說回頭，姜濤baby fat先係佢嘅撒手鐧，香港娛樂圈幾時有過肥得嚟可愛嘅頂流偶像？個包包面不知殺死幾多姨媽姑姐，連茶餐廳阿姐見親都話要捏吓面珠，如果有朝減到面無四両肉，隨時走咁大半粉絲唔定。

至於晶哥咯喎，經此一役，應該深深領教得罪鏡粉等同自掘墳墓，下次要搵人開刀引流記住睇路，要搵不如搵鏡仔遠房親戚ERROR保錡啦，反正呢位仁兄近排負評纏身要高歌一曲「完了吧，如無意外」，多腳少腳都無相干。