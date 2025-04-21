比起內地大城市上海、北京、杭州等，香港吸引內地遊客的能力是比不上。在近年內地大興土木之下，香港各方面的發展顯得落後，生活生產成本貴，服務不佳。優勝之處是國際化，歷史留下自由港和英治時期的一些制度建設。

可是回歸以來，特別是美國在香港發動顏色革命失敗之後，美國與西方排斥香港，將之妖魔化，外國人和外國企業大量流失，香港變成中國的國際金融中心，國內旅遊重點，但在內地因素，卻比不上上海、北京等大城市。這一、兩年內地推行10天的過境免簽證，外國遊客蜂擁而至，香港的國際化便相形見絀。

內地城市更為優勝的是，它們國際化的目標不單止是香港的歐美日韓發達國家，也包括眾多「全球南方」崛起的國家，國際化的程度與規模，正大步趕上香港。以往不少國際遊客經香港入內地，現在卻大可直赴內地大城市，香港的中介作用，也包括香港引以為榮的中西文化交流的色彩正在失去，被內地大城市急起直追替代。現實結果是香港人北上開始多過內地居民南下，港人外遊規模與旅遊地點也開始遜於內地。香港正朝中國一個中型城市的發展墮落，700多萬人口，也缺本地文化、經濟的建設。香港在大灣區已落後於深圳、廣州，更不用與北京、上海、西安等相比。中國正在全面大開放，香港怎能仍是故步自封，守株待兔？不過，眼前仍有可為，為時未晚。

香港要多元的國際化、內地化，要有龐大的旅客支持經濟。國際化與內地化是相關的，內地多元化便是香港不僅對深圳「一簽多行」，還要對廣州、廈門、長沙、武漢、上海、杭州等內地重要城市，用「一簽多行」引導它們的旅客和人才，把香港看作第二個家，擴大香港內地居民的規模，借助高鐵、航空等組成香港與內地大城市初步融合的經濟生活圈，改變香港單一大灣區或廣東的背景，促使國內文化在香港多元化發展。

香港也要推行與內地一樣的10天過境免簽證，但重點不是歐美大城市居民，香港對他們的吸引力會遜於上海等文化深厚的內地大城市。香港要吸引的是「全球南方」、「一帶一路」國家的中產及精英，以香港國際金融中心、自由港以及英治時代遺留下來的一些良好制度，作為吸引力。要促成香港的國際多元化與內地因素多元化結合，再創新香港。