俄烏暫停打擊能源基礎設施30天的協議已經期滿失效，但這個世界幾乎無人注意這件事，因為這個協議沒有執行過一天。30天以來，俄烏互相攻擊能源基礎設施，乃至在庫爾斯克、烏克蘭東南戰場，天天開打。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，一個月期限已過，目前總統普京沒有下達任何其他長期指令。烏克蘭總統澤連斯基也對30天以來持續互相攻擊視若無睹，愛咋樣就咋樣。倒是美國總統特朗普有些坐不住，有些惱。他說，俄烏談判正進入關鍵時刻，如果兩派中任何一方因為某種原因讓事情變得非常困難，美國將會放棄。這是山姆大叔發出撒手不管、「任由你們大批人在戰爭中死亡」的威脅訊息。

特朗普撒手不管這一招，威脅不了俄羅斯，只能對烏克蘭和歐洲有所威脅。他雖然聲稱將不再調停和談了，但還是會向烏克蘭索要俄烏戰爭「給美國造成的損失」，還要逼烏國簽「賣礦賣地賣資源」的喪權辱國條約。如果烏克蘭不簽，它就停止對烏國的戰場支援，讓烏克蘭乾捱打，無還手之力。

與此同時，歐洲對烏克蘭已經非常有限的支援將更加困難，屆時烏克蘭大敗、俄羅斯大勝，歐洲絕對受不了。要不，北約就出兵和俄羅斯決一雌雄，他們敢嗎？對此，特朗普似乎心中有數，當有人問他，美國退出談判後會否軍援烏克蘭？他拒絕回答，他要看看屆時能從烏克蘭和歐洲那裏拿到多少利益，要看從俄羅斯那裏撈到甚麼！

對特朗普而言，退出談判就是「24小時結束俄烏戰爭」的牛皮吹破；但這沒甚麼，反正他面皮奇厚，吹破牛皮的紀錄不知凡幾。何況，經過這一輪折騰，烏克蘭豐富無比的礦產資源，大有可能落入美國口袋。歐洲若哀求美國支持他們軍援烏克蘭打下去，就得答應增加軍費、減輕美國負擔的要求。毫無疑問，特朗普就是在對烏克蘭、歐洲「趁你病，攞你命」。

哈哈！有此兩大成績，特朗普不必沮喪，可偷着樂也。