美國對中國開打關稅戰，橫蠻無理的霸凌嘴臉表露無遺，激起全國上下憤慨。最近內地網絡便流傳一些AI製作的圖片和影片，一隻白頭鷹襲擊一頭大熊貓，大熊貓最初只是轉身避開，但對方不依不饒，最終溫馴的大熊貓被逼得露出兇相，徒手怒撕白頭鷹！

白頭鷹一直是美國的代表，1782年開始加入為國徽，拜登時期更將之列為國鳥。但原來白頭鷹曾被開國元勳富蘭克林所嫌棄，直斥牠是「道德低落的鳥」，反對將之放在國徽內。意想不到200多年後的今日，在特朗普領導下的美國，真正應驗了道德低落之說。

君不見，這場關稅戰連盟友都不放過，特朗普眼裏只有美國優先、美國利益，犧牲所有國家都在所不計。而且其關稅政策反口覆舌，改完又改，連負責執行的海關部門也無所適從。白頭鷹生性兇殘，道德低落，於此可見。

至於貴為中國國寶的大熊貓，個性溫馴，外表可愛，一直是國家的親善大使。其實熊貓在古時候被形容為猛獸，甚至有「食鐵獸」的記載。即使繁衍到今時今日，大熊貓依然保留極強的地盤意識，對於入侵地盤的陌生人絕不仁慈。過去曾有不守規矩的內地遊客闖入熊貓園區，結果遭到熊貓襲擊重傷。

事實上，中國實現經濟高速發展後，謀求與世界互惠共贏，倡議命運共同體，從來不會主動侵犯其他國家。再說，由二戰到之後的韓戰越戰，所有戰爭都是出於自衞自保、不得不參戰而已。如今來到中美一場不見硝煙的國運大戰，中國不惹事也不怕事，誰侵犯了中國的地盤，中國就會像大熊貓那樣反擊。何況中國人空前團結，美國社會卻嚴重撕裂如一盤散沙，白頭鷹主動攻擊龐然巨物大熊貓，跟主動找死無異。