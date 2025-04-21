美國谷歌公司大抵是別有用心，竟擅自在谷歌地圖上更換名稱，將菲律賓西部海域，由南中國海改為西菲律賓海。該公司此舉，當然是投美國特朗普政府的所好，早前國防部長海格塞斯訪問菲律賓，有意無意之間，將南中國海稱作西菲律賓海。谷歌與海格塞斯一唱一和，正是要挑釁中國。

特朗普的管治班子刻意挑起火頭，目的是希望在對華談判增加籌碼，甚麼台灣利益、菲律賓利益，一律不會讓侵侵記掛在心。說句笑話，假如北京答應，放棄手上持有的美債，華盛頓政府全部不必償還，我包準侵侵明天就會下令，讓美軍撤出菲律賓。

不過，依目前情勢看來，中國不可能大幅度向美國讓步，彼此或許要爭持好一段日子，要是如此，雙方軍事衝突的危機就會大增。特朗普曾經明示、暗示過，他想爭取第3個總統任期，雖然最後成功的機會十分渺茫，但侵侵素來不信邪，他為求達到目的，說不定會鋌而走險。這位白宮主人至今沒透露過，他會用何種方式爭取第3個總統任期，只是一副「山人自有妙計」的模樣。據說其中一種方式，就是特朗普在任期屆滿前，會挑起對外的軍事衝突，他隨即宣布國家進入戰時狀態，如此一來，便有機會霸佔着總統寶座，繼續做下去。

侵侵本來已經有不少官司纏身，近日可能又再添新罪狀。他提出對各國增收「對等關稅」，但施行的政策不斷「彈出彈入」，儼然是想將美國股市舞高弄低。傳聞特朗普家族透過內幕交易獲利甚豐，甚至說達到數百億美元。若然事情屬實，侵侵一旦離任，可能就會馬上被調查，若然如此，或許會促使他把心一橫，借挑起戰爭，以圖延續自己的總統夢。