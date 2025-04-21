本欄多次指出，公屋是珍貴、昂貴的公共資源。最新單計建築費用，每個單位已需近100萬元。這還未計算同樣價值不菲的地價，以及納稅人需要長遠承擔的管理費和維修費，但可收回的租金卻不夠支付上述開支的一成，因此必須審慎分配，嚴防濫用。

然而，政府過去長期遇難避事，畏首畏尾，不敢嚴打濫用公屋行為，導致問題愈趨猖獗嚴重。結果令真正有需要的基層家庭，要等候更長時間才可上樓，政府亦要花費更多土地和公帑去興建更多新單位。

今屆政府終於瞓醒，先後推出多項措施嚴打濫用公屋，包括與不同部門以至內地當局合作，將公屋租戶「起底」以找出濫用人士，強制租戶申報資產和收入，調高富戶租金及收緊收回單位的門檻，以及採納了本欄一直的倡議，引入「篤灰」制度獎勵其他租戶、以至物業管理公司舉報濫用者等。短短約一年時間，房委會已成功收回約8,000個公屋單位，相當於省回了接近80億元建造費，足夠讓政府維持派發2,500元學生津貼多4年。

政府最近再出新招打擊濫用公屋，建議修例將多項嚴重濫用行為列為刑事罪行，其中之一是將公屋單位用作業務用途。修例原意是防範租戶將單位變成商舖、工廠、美容院或診所牟利，原則上值得支持。但如果訂得太過廣泛，連在家裏搞些電商業務，直播帶貨，以至純粹作為公司商業登記地址也被禁絕，則有點矯枉過正，有違當局鼓勵公屋居民自力更生、向上流動的政策目標。

其實該等行為，就等同上世紀60、70年代時，基層市民一家大細在公屋單位內剪線頭、穿膠花幫補生計一樣，只要不影響他人，理應容許。