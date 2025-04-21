特朗普的剛愎自用，處事專橫獨斷，已到了危害自己國家的地步。不是嗎？聯儲局主席鮑威爾以專業角度分析目前不宜減息，侵侵就暴跳如雷，指斥其減息不力，又話要佢快啲消失，更想逼佢辭職。一眾金融界人士卻支持鮑威爾，認為短期內沒有調整息率的必要。高盛預期，如果真係將鮑威爾革職，聯儲局易帥並大幅減息，料金價今年底會挾高至每安士4,500美元；亦有機構認為，聯儲局主席換人將令市場壓力驟增，並讓美國經濟前景進一步向滯脹方向傾斜。

特朗普胡攪蠻纏，關稅大棒亂咁揮舞，令全球經濟動盪，本已疲弱的歐盟國家，更是雪上加霜，若仍相信特朗普飄忽不定的關稅政策，而肯同美國合作的，那肯定係神志不清。之不過，世上總還有不肯埋首沙堆的智者。呢，英媒日前刊出英國財相李韻晴的專訪，佢指中國是全世界第二大經濟體，如果與中國脫鈎是非常愚蠢，並不是英國政府的取態。

被問到會否應美國要求減少與中國接觸，李韻晴就指今年較早時，曾率領英國金融服務業巨頭的代表訪華，進行經濟和金融對話，尋求提高英國金融服務公司在中國境外運作的能力。佢更表明支持中國服裝電商平台SHEIN在英國上市，但是否容許上市最終由倫敦交易所和金融行為監管局決定，有嚴格的審批標準。李韻晴更表示，只要符合英國利益，佢會以相同的取態與全球任何一個國家展開貿易磋商。

由此可見，世上仍有不少清醒的務實領導人士，不會跟隨特朗普反覆無常的關稅政策瞎折騰！事實上，白宮內亦愈來愈多反對聲音，不贊同其政策五時花、六時變！「解放美國」操之過急，已令侵侵民望急跌，看來，抗議佢嘅怒潮將浪接浪！