立法會近日就《2025年撥款條例草案》恢復二讀辯論，我原則上贊同當局制訂本年度《財政預算案》以「嚴格控制政府開支為主，開源為輔」的方針。但是面對現時財政狀況，當局除了需要加大力度擴闊收入來源，部分開源措施需要優化外，我亦建議當局認真審視部分開支是否有必要及能否以科技取代或減少，落實「量入為出、應使則使」。

目前在各出入境口岸均對入境人士有健康篩檢，我透過財務委員會特別會議審核部門開支預算，了解到相關措施年花二億元。我並非反對在跨境口岸對入境人士進行健康篩檢，始終持續進行健康篩檢是保障公共衞生的重要一環，有助於及早識別潛在的傳染病輸入本港。但鑑於新冠疫後社會復常，加上科技發達，有關開支是否有壓縮空間？

根據當局回覆數字，2024年13個出入境管制站共檢測到4,124名發燒旅客，當中僅6人需轉介醫院，且無旅客因健康異常而被拒絕入境，即發燒與能否入境沒有直接關係，但年花二億元去做健康篩檢。當局應全面檢視有關開支是否合乎成本效益，並進一步研究有否方法利用科技處理。

衞生署於各口岸主要利用集體式紅外線熱像儀系統同時檢測多名旅客體溫，但受場地環境所限，不能用於監測經車道通過的司機及乘客，故衞生署需聘用職員進行人工探熱。但其餘的大部分陸路出入境管制站，主要聘用外判服務承辦商，平均每日健康篩檢的崗位總數維持在400左右。在科技發展日新月異的今天，是否可以進一步減少對人手探熱的依賴？

《財政預算案》另一個焦點就是檢討「兩元乘車優惠」，政府提出新方案，每月限坐240程，10元以上車資改為收原價兩折，估計每年可節省約6.8億元。我非常關注因應新方案而支出的行政費用，當局估計八達通機器調整的支出約需要6,000萬元，相等於調整後每年可節省開支的一成，雖然政府只需承擔其中三分之二，但行政費之高令人難以接受。

政府過去幾次調整「兩元乘車優惠」，均涉及高昂的行政費用。在2022年將合資格受惠長者年齡由65歲下調至60歲，有關開支約7,500萬元；2024年8月起全面實施實名制以「樂悠咭」取代長者八達通，有關開支約9,400萬元；若加上今次調整的6,000萬元，3次調整共花約2.29億元行政費。可以預見，有關計劃未來仍會有機會調整，既然當局強調要善用科技提高行政效率，建議趁此與八達通公司共同研究如何將系統全面智能化，由網絡以遠端方式進行更新，以免再動輒花千萬元計的行政費。

面對香港如今的公共財政狀況及市民期望，當局要有更突破革新的思維和方式用錢。為應對千億財赤，整合資源、善用科技、精簡程序，並提高用者自付比例，推動政府數字轉型，是當局須長期堅持的理財哲學，方能提升工作效率並符合成本效益。