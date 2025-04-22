正論：飄色巡遊諷時弊　為民訴冤吐真言

五月榴花照眼明，一年一度的長洲太平清醮將於5月（農曆四月初五至初九）舉行。換言之，距離長洲太平清醮尚餘不足兩周，重頭戲的飄色會景巡遊將在下月5日上演，而搶包山決賽則於同日晚上11時半起舉行。眾所周知，長洲太平清醮每年一開鑼，街頭巷尾旗幡飄揚，巨型花牌聳立，一連串精彩活動，吸引不少市民參與。

重頭戲飄色巡遊每年均最矚目，由小朋友扮演古今人物，站立在暗藏乾坤的飄色車來回穿梭，歷年吸引不少港人及遊客專誠赴長洲觀賞，相信屆時又會再上演「逼爆長洲」一幕！新興街街坊會近日海選「色芯」及「試色」綵排，一眾被稱為「色芯」的小演員，在粉墨登場前，都經過數次綵排。可以想見，小演員逐一「試色」，將他們抱起至離地約8呎距離的支撐軸上，保持站立，以測試他們在「居高臨下」的即時反應。小朋友要大膽、有耐性兼愛笑，可見培訓一點都不簡單。飄色巡遊亦叫「走古事」，代表每台飄色有一個主題。飄色師傅向本報透露，打頭陣以「加瘋正茂」為主題，大呻公立醫院收費加價，及長者兩元乘車優惠被削，「阿茂整餅」加重民眾負擔。今屆政府財赤高企，但知向基層福利開刀，不僅急症室由180元大幅加價至400元，連普通科和專科門診一樣大加特加，顯然跟減少濫用無關，但此舉對基層市民卻是百上加斤。

為了表示市民對醫療大幅加價的不滿，今年首台出場飄色的女色芯穿上粉紅色護士服，變身大灣區護士；另一色芯則穿上套裝，戴上廚師帽，成為「阿茂」。新興街街坊會飄色師傅梁兆昌介紹，「加瘋正茂」正式巡遊時，會有一個大「紅十字」中藏「加」字，顯示醫管局加價，增加市民負擔，部分人只好轉到內地求醫，減少開支。這確實可以反映今時今日的香港現象，港府逆民意而行，現時經濟不景氣下卻大幅加價，無異於「趁你病攞你命」！小市民有苦自己知，高官卻多是不食人間煙火，哪裏會明白基層「生亦難、死亦難，有病無錢最艱難」！如今藉飄色巡遊「加瘋正茂」，正正可以為有病卻愁醫藥的小市民吐一口冤氣！

梁兆昌又提到，本來題目只打算是長者及殘疾人士兩元乘車優惠被削至「兩蚊兩折」，惟街坊紛紛向他建議，加入公營醫療一味向基層加價，而巧合兩名主事高官名稱都有個「茂」字，遂加入更多元素。梁坦言，長洲街坊人口老化，不少長者長期要去醫院取藥，多年前保險亦未普及，公院加價勢加重街坊的負擔。由於長洲對外交通依賴渡輪，收費不便宜，兩元乘車優惠對長者出外分外重要。此外，「正義聯盟」的其中一名色芯會手持天秤與劍，化身「正義女神」，另外兩人則扮成包公及記者。屆時包公會站在「尚方寶劍」上，象徵古代中國審案靠父母官主持公道，現代則要由傳媒及法院來伸張正義。他提到，不時聽到街坊向政府部門反映問題後，投訴隨時「石沉大海」，要等待傳媒踢爆才跟進。事實上，本報「功夫茶」及「東呼即應」便發揮傳媒第四權，跟飄色巡遊諷刺時弊為民訴冤，有異曲同工之妙。希望官老爺能聽到民間聲音，多做實事。