俄羅斯總統普京日前宣布，在復活節期間臨時停火30小時，這純然是公關動作。30小時的停火在戰場上全無意義，且是俄羅斯單方面停火，烏克蘭沒有依從。烏克蘭要求的是30天或以上的停火，目的不是停戰談判，而是為了重新整頓軍隊安排，也使後勤能趕上，加強作戰能力，以便把戰爭打下去，以暫時停戰來遏止俄軍在戰場上的優勢和氣勢。

正因如此，普京一直不答應停戰。今次30小時的停戰，一是尊重復活節；二是表示俄羅斯還是可以停戰，且是單方面，並不要求烏軍一定跟從，但卻誓言倘烏軍襲擊，俄軍便會反擊；三是主要針對國際媒體輿論的公關表演，也顯示出俄軍戰場上的優勢，不怕停火讓烏軍搶得主動。甚至可說是，普京給特朗普一個面子，他並不堅持不聽從特朗普的和談斡旋，而是借此突出烏克蘭並沒有停火的誠意。

烏戰停火和談，主導者是特朗普，反對者是澤連斯基的烏克蘭戰爭政府、好戰的歐盟與北約領導，以及在它們背後的歐美軍工體系。後者至為關鍵，特氏要求盟國用3%乃至5%的GDP來重建軍備，各國有反對聲音，但就要它們就範。這便不是烏戰停火和談，而是讓戰情惡化，有大戰風險，各國便需擴大軍備建設，如此才可讓軍工體系大賺特賺各國的國防支出。

反對的還有俄羅斯。一是戰場佔優，為何要捨棄。歐盟即使加強參戰，惟負擔極重，國內已有反對聲音。戰事拖延，歐盟經濟與政治都不易承擔，反而更依賴美國的武器與能源供應。歐盟軍工比例小，無力像美國那樣用軍工復振工業。烏戰不能短期戰勝，各國便會出現大的政治形勢轉變。普京的目的便可能是，不僅以烏戰打敗北約，更冀引發歐盟政治傾向逆轉，從根本上打擊歐美聯盟和迫使歐盟與俄和解，給俄羅斯的國家安全建立更大保障。

特朗普說烏克蘭不和談便是要戰爭。和談沒人聽他，便只有繼續戰爭的出路。可是，特朗普又說他不管了，似乎美國不會參戰。可是美國已經參戰，只是會否進一步加強參戰程度。特朗普公開說不介入，但北約和美國國防部軍方等都會暗中向烏克蘭戰場上的北約部隊增加支援。俄羅斯若在戰場上大勝，長驅直入，特朗普也肯定不會坐視此中變化。如何變化，端視普京會否僅取烏東四州和收回克里米亞便收兵和談，以烏克蘭的分割使東西雙方暫停戰爭。