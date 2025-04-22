美國對中國發動瘋狂貿易戰，無非自恃擁有全球最大消費市場，中國依賴美國市場，多於美國依賴中國市場。按照財長貝森特的說法，「我們對他們出口是他們對我們出口的五分之一，所以對他們來說這是一手輸牌。」事實果真如此嗎？不妨聽聽華府智庫彼得森國際經濟研究所負責人怎麼說：「華盛頓正在以一手必輸的牌孤注一擲」。

外行看熱鬧，內行看門道，美國財長聲稱中國必輸，智庫則認為美國必輸，誰更靠譜？顯而易見，特朗普管治團隊全是曲意逢迎之徒，沒有一個信得過，而經濟智庫則是從專業角度分析，顯然更客觀更靠譜。單看貿易數字，中國受關稅戰的影響無疑更大，畢竟中方從美方身上取得巨額順差。但不可不知，中國不少商品至今仍是不可替代，美國自己固然無法生產，其他國家也無法提供，不管特朗普增加多少關稅，有些商品最終還是需要從中國進口，而且關稅只能由美國消費者承擔。

反觀美國根本沒有多少工業產品可以出口，來來去去就是農產品和天然氣，而這些東西並非美國獨有，許多國家都可以提供。中國早就準備了替代方案，農產品可以從巴西和墨西哥等地進口，天然氣則有俄羅斯無限量供應，即使中美完全脫鈎，中國也不必擔心找不到替代貨源。不是嗎？美國液化天然氣運輸船已在中國港口消失兩個多月，取而代之的是俄羅斯、澳洲和馬來西亞等船隻。還有，巴西等國的農產品輸華數量激增，而美國農民則為大量農產品積壓而憂心忡忡。

事實上，中國除了在關稅方面採取反制措施，手上還握有稀土等王牌，只要嚴格限制出口，就足以對美國科技和軍工產業鏈造成毀滅性打擊。近年中國將部分美國軍工企業列入「不可靠實體清單」，老美只能乾瞪眼，從隱形戰機到核潛艇再到導彈，沒有中國稀土根本動彈不得。雖然目前美國正到處尋找稀土，尤其覬覦烏克蘭礦產資源，希望擺脫對中國稀土的依賴，但遠水解不了近渴，重建稀土供應鏈估計最快也要幾年時間，何況還有提煉技術、成本、環保等種種問題難以解決。

正如華府智庫指出，美國在嚴重依賴中國商品的時候發動「脫鈎斷鏈」級別的超級關稅戰，美國幾乎是必敗無疑。這是危言聳聽嗎？從特朗普進退失據，朝令夕改，就知道智庫的警告絕非危言聳聽。