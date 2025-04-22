美國前總統奧巴馬一再發聲批評現政府，他說特朗普班子發動的關稅貿易戰，只會使美國步向深層危機，弄不好的話，世界會面臨第三次世界大戰。除奧巴馬之外，前財政部長耶倫、諾貝爾經濟學獎得獎人克魯格曼、《世界是平的：一部二十一世紀簡史》的作者佛里曼，也是排着隊去批評新政府。這種批評並非一般諍言，而是「危言」，警告美國再這樣下去，只會走上衰落之路。

去年美國人選出特朗普當總統，如今愈來愈多人感到後悔。筆者則一再強調，民主社會推選領袖，首要的考慮條件，就是該候選人不能「我相」太重。所謂「我相」，就是指自我形象太高，終日活在自己世界的人。

特朗普便是個「我相」極重的人，這種人一旦主政，滿腦子只會想到自己、自己家族，以至身邊朋友的好處；民眾的利益與福祉，只是次要再次要的考慮因素。侵侵唯一的優點，就是他向來「光明正大」，不會掩飾。在上一個總統任期內，他便毫無保留地告訴你，自己就是個完全以自我為中心的人。在新冠疫情期間，美國的死亡人數冠絕全球，特朗普非但不責怪自己管治無方，反倒隔三差五，便去打高爾夫球，享受悠閒時光，就連裝個模樣去關心受難民眾，他都不肯也不屑為之。這樣子的人，你偏要讓他重掌白宮，如今國家要再次受難，也只能說是咎由自取。

假如在結婚前，你的丈夫已公然嫖賭飲吹，從來沒個正經人的模樣，但是明知如此，你偏偏還要選擇他、嫁給他。那麼如今他不務正業、冷待妻兒，你就不能埋怨他了。因為老公是你自己挑的，明明見到火坑，你堅持要往裏面跳，最後惹來烈火焚身，這又能怪誰？