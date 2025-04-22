北京亦莊舉辦史上首場兩足機器人半馬比賽，且和人類馬拉松同場進行，吸引多達20支機器人賽隊參賽。比賽開跑後機器人狀況百出，其中一位機器人甚至跑到頭都掉了，卻依舊專心往前衝刺。這不僅讓「機器人掉頭後堅強奔跑」衝上微博熱搜。美媒也嘲諷說人類可以暫時鬆口氣，因為機器人顯然一敗塗地。

台灣的網絡酸民也不遑多讓，冷嘲熱諷層出不窮，而只要有人認為從這場比賽，也可看出大陸兩足機器人進步之處，便立即有人怒斥別再吹捧中國，還譏刺只要說大陸不好，就玻璃心碎一地。

這場比賽真的如此不堪嗎？目前兩足機器人跑步最快的世界紀錄，是UC伯克利在去年創下的400米2分34秒，換算時速大約9.35公里。而這次半馬冠軍「天工」，跑完21公里花了2小時40分，時速大約7.875公里，看起來確實有段差距。但請注意，UC伯克利的機器人是在平整的賽道上測試，這次半馬卻有坡道、轉彎等複雜地形，難度更高不說，UC伯克利為了增加平穩度與增快速度，還去掉了上半身，和這次半馬必須是「人形兩足機器人」的要求不符，其實根本不能直接比較。

比賽過程中雖然機器人狀況百出，但這些問題都會給研究團隊更多的改進與啟發，成為未來進步的基石。那些用不屑眼光看這場比賽的人們，真的了解背後意義，以及可能帶來的巨大進步嗎？

如果是目前掌握世界第一流技術的美國嘲笑，或許還可以理解，但明明技術落後老大一截的台灣，居然也跟着訕笑揶揄，就不免讓人覺得完全是不思進取的雞腸鳥肚了。台灣現階段在人工智能與機器人發展上，都處於落後態勢，再不急起直追，就成了名副其實的井蛙了。