美國副總統萬斯在談及特朗普政府對華貿易政策，聲稱美國向「中國鄉巴佬」借錢，來購買「中國鄉巴佬」製造的東西，這一粗魯且無知的言論引發廣泛批評。中國外交部對此表示：「一國副總統使用如此不禮貌的詞彙，令人震驚，也令人悲哀。」這回應展現中國的自信與包容，也傳遞一種不與無禮之人計較的態度。

「讓美國那些鄉巴佬們在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」京官在全民國家安全教育日開幕禮上的這一句狠話，沒有人不知道是對萬斯的諷刺。

萬斯在公開場合使用帶有明顯的階級歧視，及文化優越意味的詞彙形容中國，不僅是個別政客的失言，更是西方對華認知偏差的縮影。長期以來，西方將中國定義為「低端製造國」，忽視其在經濟和科技領域的崛起。這種刻板印象，與中國的實際發展形成鮮明對比。

資料顯示，中國已連續多年成為全球製造業第一大國，其高科技出口量位居世界前列。從智能手機到人工智能，從量子計算到高鐵技術，中國在多個領域的技術創新，已處世界領先地位。2024年中國GDP增長5%，對全球經濟增長貢獻率約30%。這些成就與「鄉巴佬」的標籤形成強烈反差。

「鄉巴佬」言論猶如一面棱鏡，折射西方精英階層深陷的認知困境。這種殖民遺毒的傲慢話語，不僅是對14億中國人民的侮辱，更是對現代文明基本準則的踐踏。這種過時的殖民主義思維，導致部分西方政客始終戴着「認知濾鏡」觀察中國：他們要麼拒絕承認中國的發展成就，將其歸因於「竊取技術」；要麼陷入制度性焦慮，用污名化標籤掩蓋自身發展困境。這種選擇性失明在現實境況面前顯得尤其荒謬。

西方中心主義的認知痼疾，本質上是現代化路徑單一化的思維陷阱。當美國沉迷於金融資本遊戲，導致製造業空心化之際，中國正以全產業鏈優勢搭建新發展模式。將中國製造貶為「低端代工」的論調，恰恰暴露了其對現代產業體系變革的無知。

從「一帶一路」倡議帶動發展中國家基建升級，到金磚機制重構全球經濟治理體系，中國始終以平等姿態推動文明互鑑。反觀某些西方政客，既對本國凋敝視而不見，又對南方國家發展訴求充耳不聞，這種雙重標準的「文明優越論」早失去道德正當性。

打破殖民濾鏡後的世界終將發現，中國道路不是對西方的挑戰，而是對人類共同價值的拓展。世界亦將意識到，美國的準則不是世界的準則，美式霸權不能隨意擺布世界。對比特朗普政府對全球展開瘋狂徵收關稅，中國近期宣布對全球43個國家徵收零關稅，在擴大國際合作中提升開放能力，推動建設一個共同發展的世界。無論國際風雲如何變幻，都無阻中國崛起的大勢，而在祖國作後盾下，香港亦必砥礪前行，「一國兩制」事業將愈走愈好。