一位「黃絲」時事評論員早年移居英國，他說過去從未親身碰過種族歧視個案，近日卻終於躬受親嘗。有一次，他在停車場泊車，與一位白人發生爭執，對方背過面時，突然吐出一句：「回中國去吧！」這位時評網紅深感受辱，事後分別向自己的白人鄰居和移英的香港人吐槽，換來的反應竟然是截然不同。

白人鄰居們聞訊後，表現得十分氣憤，甚至要代英國人向「黃絲」網紅道歉，又教他下次遇到相同情況，該如何應付。相反，移英港人對網紅的遭遇，大多不表同情，好些人在網上留言說：「寄人籬下，就是要忍讓嘛。」有些則索性批評他：「你首先要反省自己是否有錯，不要只顧指摘別人。」

比較兩者的回應，讓移英網紅哭笑不得，他萬萬想不到，肯為自己打抱不平的，竟然是當地英國人，跟自己同根同源的香港人，卻反過來叫他逆來順受。這便是很多移英港人的悲歌，他們在香港時，把尾巴高高翹起，瞧不起內地同胞，看政府、看執法部門，甚麼都不順眼，在雞蛋中也能挑出骨頭來。及至移居西方之後，這些人就立刻把尾巴夾起來，可以的話，巴不得把整條尾巴剪掉，儼然是一副奴才的樣子。所謂「人離鄉賤，物離鄉貴」，這種說法也不是全然錯誤，很多移英者深明其理，在人屋簷下，自然要把頭顱低垂。

該位移英網紅說白人鄰居們都很有正義感，願意為他打抱不平。他之所以有這種想法，或許是對人性的琢磨仍然未夠透徹。其實，閣下在英國鄰居面前訴苦、求教，人家肯替你仗義執言，正是因為覺得你人離鄉賤、求助無門，所以才會施予同情。靜言思之，這種感覺嘛，其實不見得比直接的歧視更好受。