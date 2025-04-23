早前因為肺炎緊急入院醫治的教宗方濟各，康復出院後曾多次公開露面，外人都以為他身體已無大礙。豈料方濟各在本周一突然離世，令外界莫不感到詫異。方濟各任內大力推動中梵關係發展，他的逝世無疑讓兩國關係在短期內有可能出現暗湧。

方濟各相比上任教宗本篤十六世，對華立場更加溫和，鮮有公開批評中國的宗教政策，一直呼籲和北京對話而非對抗。當中最為人熟悉的，是他2018年力排眾議，和中國政府簽署主教任命臨時協議，首次承認中國官方主導的主教任命機制，允許雙方共同協商人選。方濟各這做法既平衡教廷的宗教權威，也滿足中國政府的主權訴求，態度務實。

方濟各去世後，梵蒂岡樞機團需要在15至20天內啟動選舉，預計新教宗將於5月中旬產生。對北京來說，這場選舉最理想的結果，是新教宗由認同方濟各理念的候選人出任，屆時方濟各的務實對華路線將有望得以延續，中梵關係也能夠在現有基礎上深化，甚至探討設立常設辦事處等機制，推動中梵關係進一步正常化。相比之下，若是中間派候選人當選教宗，中梵關係或會略為降溫。新教宗雖然會繼續執行現有中國主教任命機制，但未必如方濟各般熱衷改善兩國關係，甚至會相應地減少和北京互動，以避免刺激梵蒂岡內部的保守派勢力。

北京最不欲見到的是保守派人士當選新教宗。方濟各對華友好，他拍板同意的中國主教任命機制，並沒有得到梵蒂岡內部保守派的一致認同，甚至質疑協議背叛了天主教原則。若是強硬保守派候選人當選新教宗，上台後隨時會改變方濟各的政策方向，拒絕承認部分中國官方主教，以及強化對地下教會的支持，令中梵關係陷入僵持。