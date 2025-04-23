美國總統特朗普入主白宮逾3個月，權力之大如近乎失控，不受制約，佢率性胡為，可謂要風得風，要雨得雨，「行政命令」簽得不亦樂乎，視憲法如無物！可以話，佢重返白宮，並沒有如其所言「讓美國再次偉大」，而係令美國步入衰退，佢嘅亂政，種種惡果，已一一浮現。侵侵再不收手，若真把自己當國王，在民怨積聚下，一定冇好結果。事實上，近排的連串示威怒潮已經為其執政敲響警鐘！

特朗普的對等關稅政策，根本係胡亂出招，損傷中國有限，反害到美國中小企雞毛鴨血。有財富管理公司指出，美國經濟原本表現不錯，增長強勁，可惜特朗普政府接手後，推高極不合理的關稅大棒，對中小企打擊沉重，呢啲企業佔美國的就業及投資達八成，可是對關稅調節能力薄弱，缺乏營運資金繳付高昂關稅，結果只好取消訂單。試想若有一家公司向中國訂咗20萬美元嘅貨，怎料收貨時關稅升至貨值嘅超過兩倍，霎時間，怎有能力繳稅呢？據悉有大量貨品滯留海關，無人認領，呢啲小企可能要承受貨款嘅損失，認真多得侵侵唔少！可以預見美國中小企會掀倒閉潮。

事實上，正如美國獨立調查記者諾頓接受中國媒體訪問時稱，所謂245%關稅明顯係虛張聲勢，特朗普政府或參考1985年與日本簽訂《廣場協議》，想逼中國簽署一份不平等協議，不過中國並非當時日本，北京不會重蹈覆轍。

侵侵好心醒醒，中國生產的手機、電腦及半導體等電子產品，美國根本無法在本土生產，中國經濟實力顯然已超美方預期。侵侵堅持要與中國國家主席一對一對談。阿哥，侵侵喜怒無常，兼且言而無信，根本暫時冇必要同佢見面，等佢癲夠先！