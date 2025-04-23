這個4月很漫長。自美國總統特朗普於2日打響關稅戰後，逾百國家便隨着他的指揮棒躁動不安，美國知識界也對當下的亂局憂心忡忡。繼持續不斷出現的美歐城市反美抗爭後，兩名美籍諾貝爾經濟學獎得主和數十名經濟學家及學者近日也聯署「反關稅宣言」，正面槓上特朗普。哈佛大學近日也直接與特朗普激烈過招，幾個回合的美式秀才遇着兵，雖然很精彩，但也很可悲。

先說諾獎學者與經濟學者的宣言，學者們過去月旦政事與政策，大都溫和有禮，即使公開發文、發貼或接受訪問等，亦會對事多於對人。但這次，學者的宣言卻一點沒迴避特朗普，當然，這一次也無從迴避，挑起關稅戰的是誰，全世界都知道，所以「特朗普之罵」根本避不開。

經濟學者臨危呼喊，重點談的是，特朗普發起貿易戰，特別是向相關國家實施對等關稅，有關政策是「判斷失誤」，學者明言，特氏極粗糙的關稅決定，可能導致美國被「製造出經濟衰退」。

學者們在聯署宣言中坦言，有關關稅政策是特朗普政策或相關官員對普通美國人面臨經濟狀況的錯誤理解，還有，白宮預計美國工人將承受的衝擊，明顯被低估及忽視，而物價上漲和關稅戰為經濟帶來的壓力及衰退風險，才是美國當下最大的問題。

該份宣言還在發酵，但已獲得逾百位經濟學者簽署支持，網站聯署短短一日多，已有逾千人參加聯署。諾獎學者振臂一呼，逾百學者痛心聲援，為的是特朗普的所謂「對等關稅」純屬空有其名，既無法解決美國當前困局，更擾亂世界貿易體系，發起聯署的學者麥格尼斯說，他曾研究19世紀美國關稅歷史，故倍感事件嚴重，並為此難過，他警告，特氏當前政策與百年前造成經濟災難的錯誤如出一轍。

特朗普政府在股債匯三殺後，已知不妙，但現在抽身也無法，只看近日美匯瘋狂下挫，美債息急飆，美國經濟界都憂心忡忡，偏偏特朗普還在糾纏要解僱聯儲局主席鮑威爾，只因對方沒按他想要的減息方向走。

學者們在宣言中特別談到美國的通脹問題，指今次關稅戰引發的貿易戰，已導致國際貿易幾近停滯，這樣的局面，才是美國經濟以至全球經濟的重創。特氏向來對學術界嗤之以鼻，這次也沒見有好臉色回應學者，相反，他還變本加厲針對學術界的搖籃哈佛大學。白宮早前向哈佛大學提出一份清單式要求，要求對方與之密談，圖迫令哈佛在自由立場上讓步，誰料哈佛大學不但不與白宮代表密談，反而公開信件，結果遭特朗普更瘋狂的回擊，原要發放哈佛的22.6億美元資金被凍結，並揚言會取消哈佛大學的免稅地位及禁止該校招收國際學生。

特朗普這次動了美國首屈一指的老牌名校，與哈佛學生、校友甚至家族的勢力槓上，雙方都不讓步，秀才對上兵，好戲在後頭。