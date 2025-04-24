正論：確保食水夠安全　恒常檢測要到位

一如世界其他大城市，香港在改善水質方面亦不遺餘力。然而，雖有改善，仍未完全達到理想，市民有時都會投訴水龍頭流出有雜質的不潔淨食水，記憶所及，最嚴重的一次是2015年食水含鉛事件。事緣有政黨揭發多個屋邨的單位食水樣本含鉛超標，政府自行化驗啟晴邨食水，亦得出含鉛超標的結果，該邨人心惶惶，皆因食水的鉛大量超標可對身體產生許多不同影響，例如神經系統受損、腎功能受損等。

往事已矣，過去本港疑對食水被污染監管不足，政府昨日宣布，根據專家顧問檢討結果及建議，今年6月起更新「恒常食水檢測計劃」。是否有實效，當然仍有待觀察。

香港雨季，大致是由5月到9月，大風大雨常令食水渾濁，這種帶有泥沙及洗涮礦石的水可能含有重金屬錳，過量攝入錳會對兒童大腦發育造成不良影響，甚至影響學習能力。6月起更新的「恒常食水檢測計劃」，包括加入「錳」、「柱孢藻毒素」和「石房蛤毒素」3個新參數，並擴大對現有參數「微囊藻毒素」的涵蓋範圍。同時將現有參數「四氯乙烯」及「鈾」從恒常檢測名單中剔除，轉納「監察名單」。

此外，「水質監測優化計劃」中，對「銻」的檢測將停止，因為過往多年的監測數據顯示，在食水帳戶處所收集的食水樣本，銻含量一直低於可報告下限值，是以根據專家顧問建議，將停止對銻進行檢測。

以上建議已提交食水安全諮詢委員會並獲接納，將於今年6月起實施。水務署解釋，新加入3項參數，是按照世衞的最新《準則》而提出。至於「四氯乙烯」及「鈾」，則是參考到以往檢測數據，兩項物質的含量亦是極微甚或不存在，遠低於構成健康風險的水平，故將其移至「監察名單」。

水務署指出，「恒常食水檢測計劃」會從集水區、水塘、濾水廠、食水分配系統，以及例如商場、社區設施、體育場地等地方的公眾水龍頭，抽取水樣本作測試，涵蓋的食水參數按照世衞的《準則》而訂立，檢測頻率由每日至每月一次，而監察名單的檢測頻率則通常為每半年一次。

另外，署方透過「水質監測優化計劃」，每年會在全港食水帳戶中，包括住宅及非住宅用戶，隨機選出約670個處所，在其水龍頭抽取食水樣本，檢測銻、鎘、鉻、銅、鉛和鎳、餘氯及埃希氏大腸桿菌含量。

要言之，今趟的「恒常食水檢測計劃」，更加清晰交代食水所含的監察礦物金屬，皆因它們若經由飲用水進入人體內，不同高劑量的礦物質會造成人類不同神經和機能的損壞。是以市民對水務署更新的這套「恒常食水檢測計劃」必寄予厚望。食水乃生命之源，執政為民，市民擰開水龍頭覺得可安心飲用，這便是做實事。