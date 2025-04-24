中美之爭剛剛開始，目前仍只是貿易戰、關稅戰，美國還可以有政策變化，甚至退讓，兩國未到生死決戰之局。中國要打擊美國的霸權，美國要破壞中國的發展，還有頗長的道路。經濟戰、政治戰未打完，熱戰（包括代理人戰爭）不會開始。在此時，說貿易戰、關稅戰乃至中美之爭中國必勝，言之過早。即使勝了戰役，戰爭的勝負未決，國人不應把中美世紀之爭看得太簡單、太輕鬆。

美國打敗德國，替代英國，歷兩場大戰，幾十年時間；美國打敗蘇聯與日本的挑戰，也要幾十年。美國是否真能打敗中國的挑戰，一如打敗日本、蘇聯和歐盟？中國是否可以在二、三十年裏壓倒美國？這些都是大問題，關鍵的問題，決定中美之爭的走勢變化。

美國打敗日本，一是在日本駐軍，長期不改其戰敗國的地位；二是用匯率政策開放日本金融體系，強制日本接受，讓美國資本顛覆日本整個經濟體制。這樣的政策可施諸歐盟，但是不能強加於中國。歐盟用歐元亦頑抗，俄烏戰爭之後才被收服。中國沒有美軍進駐，主權完整，美國只能從外部用貿易（關稅）和匯率（金融）脅迫。

可是，中國及世界已經轉變，美國在全球的力量遠不及二次大戰前後，工業化在西方以外迅速擴張，中國得益最大。西方以外已形成龐大的生產能力和市場，也非其可控制。美國企圖用政治、金融迫使世界回復到美國獨大，讓美國再度偉大，實質是讓美國以其經濟規模壓迫世界，把國際多極化的發展，包括中國的發展，破壞回到以往貧窮落後階段。這主要是經濟戰，加上政治脅迫、顏色革命。對中國，一如對蘇聯和俄羅斯，還有的是政治滲透，促成腐化。

中國打敗了二、三十年的大腐化，可是威脅仍在，不是一場反貪腐便可完成。貿易戰與關稅戰、金融戰在特朗普第一任失敗，第二任亦失敗，但美國力量還在，政治決心還在，將會有第三、第四次的貿易戰。中國不可能在短期內打敗美國，替代美國的市場與美元，即使美國稍退。美國替代英國歷時百年，也經兩場大戰，中國怎可能在短期內完成美國百年的任務，且現時世局更加複雜。

中國復興是一場持久戰，中美之爭也是持久戰，沒有速勝，不能存有過度樂觀的幻想。