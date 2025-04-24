打了3年多的俄烏戰爭或普京所說的「特別軍事行動」，歸根結柢就是領土之爭、版圖之爭。不管甚麼原因，不管何方有理、何方無理，不管何方正義、何方非正義，不管何方侵略、何方被侵略，不管國際組織如何看待這些事，不管輿論怎麼七嘴八舌，都改變不了領土之爭、版圖之爭的實質，改變不了誰勝誰負的事實。

這種領土之爭、版圖之爭打到底，打到一方完勝，那就是敗者滅國。若是暫時打不下去了，雙方就會權衡利弊，坐下來談談。優勢的一方要價會高，劣勢的一方會答應多給；劣勢方會盡量保存顏面，不能「服軟」太難看，為自己今後「翻盤」留下說法，此乃「談判藝術」也。

現在俄烏戰爭打了3年多，在領土之爭、版圖之爭上，俄羅斯佔了上風，基本上達到了普京這場「特別軍事行動」的目的，收復烏克蘭東南4州，這些土地已經通過程序成為俄羅斯憲法中的俄國領土。當然，烏克蘭在這些土地上還有一些「殘餘勢力」，同時曾佔據俄羅斯庫爾斯克州逾千平方公里土地，但目前絕大部分已被俄羅斯收回。如今在烏克蘭4州和庫爾斯克，俄烏戰爭仍然在打。

較早時，烏克蘭還想倚仗自己的「殘餘勢力」和「庫爾斯克小片地段掌握己手」，成為和俄羅斯談判的籌碼，提出「土地換土地」的主張。歐盟也支持這一想法，支持烏克蘭打下去，奪回多些土地，和莫斯科討價還價。然而，天不佑烏克蘭，打來打去，愈打愈糟糕，地盤愈打愈小。在特朗普壓力下，澤連斯基現在只能放棄「領土」談判條件，不得不「拱手相讓」。

不過，喪權失地茲事體大，雖然已是既成事實，但總不能在條約上白紙黑字寫得太清楚明確，於是絞盡腦汁，玩透文字花樣，對於烏克蘭不得不放棄約20%的領土，提出「只限承認俄方實控，烏方保留對領土追索權」之類的說法。然而，這樣要秋後算帳式的表述，莫斯科會接受嗎？