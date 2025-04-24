特朗普被中國網民稱為「川建國」，嘲諷其遏華政策適得其反，不但無法阻止中國發展，反而幫助中國更快發展，「讓美國再次偉大」變成「讓中國再次偉大」。這不是戲言，而是事實。特朗普對中國的最大貢獻，是讓中國人徹底看清西方特別是美式民主的虛偽本質。過去不少中國人崇洋媚外，公知們更是言必稱美國，將美式民主吹成人類文明的「燈塔」。直至特朗普出現後，不僅撕碎美國身上的漂亮外衣，也粉碎一些中國人的幻想。曾有一段時間，中國人愛國竟然成為原罪，受到公知們嬉笑怒罵，而經過特朗普這位義務導師的言傳身教，中國人愈發愛國，也愈發團結。

特朗普對中國的第二個貢獻，是促使中國下定決心擺脫美國市場，實現真正的自主自立。在此之前，中方對中美關係還抱有一絲幻想，有高官甚至曾形容雙方不能「離婚」，現在才發現，原來離婚並非甚麼大問題，脫鈎斷鏈也無所謂，失去美國市場，中國照樣可以發展，而且可能發展得更好，因為不必再面對老美沒完沒了的威脅和勒索。目前中國大多數高科技產品已經實現國產化，晶片和光刻技術也不斷取得突破，相信很快就能完全解決卡脖子問題。

特朗普對中國還有一個貢獻，那就是幫助中國深化與非美市場尤其是全球南方國家的合作。美國閉關自守，等於自絕於世界，也等於為中國提供更廣闊的市場。侵侵以關稅大棒威脅和分化其他國家，企圖封鎖和孤立中國，不過是一廂情願罷了，除了少數附庸國聽其擺布，絕大多數國家都不願選邊站隊。畢竟中國也是一個超大規模的市場，吸引力並不亞於美國，發展潛力更是猶有過之，老美憑甚麼要求其他國家放棄中國市場？

得道多助，失道寡助，中國領導人最近出訪多個鄰國，歐洲政要則陸續來訪，說明美國孤立中國的圖謀注定無法得逞。甚至美國企業也離不開中國市場，晶片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳日前再次訪華，強調中國市場對該公司十分重要，不僅因其體量龐大，更在於這裏擁有優質的客戶群和良好的產業生態。特朗普聽到了嗎？

所以說，特朗普的胡攪蠻纏，對中國而言未必全是壞事，反而是一種助力，推動中國加速發展，推動中國更加自立。這也正是他被稱為「川建國」的主要原因，中國人確實應該好好感謝其神助攻。