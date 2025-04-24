財赤高企，經濟環境風高浪急，港府要慳住使，市民心裏也很明白。但在孤寒市民的同時，港府卻繼續闊佬自己，則難免令人心中有氣。例如公營醫療服務收費明年大幅增加，但公務員免費享有公營醫療服務半分不減，還永續惠及親屬，即使退休一樣一家人免費。高官口口聲聲將建立一萬元「封頂」機制，還美其名曰是送給市民的一份醫療保險，卻隻字不提公務員醫療福利開支一年比一年增加，遑論作出改革和削減，試問公平何在？

與此同時，港府各項支出繼續有增無減，例如關愛隊，當局決定恒常化撥款運作及增加五成資助額，由80至100萬元增至150萬元，預算逾6億元。當局經常誇讚關愛隊卓有成效，但市民的普遍觀感，就是將過去由政黨負責的「蛇齋餅糉」建制化而已，實際作用不大。今年初屯門有老翁倒斃家中，智障兒子伴屍多天始被發現，由於屬隱蔽個案，社署接觸不到，就連關愛隊也沒有作出過任何關愛，反映這些機制除了錦上添花，根本不能對真正需要幫助的人做到雪中送炭。

又如長者兩元乘車優惠，明年4月將改成「兩元兩折」，預料至2029/30年度節省26.4億元。然而今年底一場立法會換屆選舉，已耗費12.8億元，單是宣傳開支預算便佔1.77億元，較上屆約1億元大增逾七成。連同9月舉行的選委會補選，今年兩場選舉開支總預算達到15.13億元。對長者錙銖必較，對一日選完的選舉卻大事鋪張，市民心裏不是味兒，何足為奇。

正因為港府使錢大手大腳，絲毫沒有財困迹象，益發令人疑惑，財赤是否偽命題？為何慳錢永遠只向市民落手，政府永遠不受影響？官富民窮，觀感實在欠佳。