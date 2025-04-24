4月22日的美國道瓊斯指數急升超過1,000點，事緣於美國總統特朗普突然又改口，說不想跟中國打貿易戰，他稍後可能調低中國貨的入口稅，只是叫大家不要期望可以降至零而已。美國財政部長貝森特也放言，說中美兩國很快就會開展談判。受到這項消息刺激，美國股市迅即向上飆升。

特朗普冷不防之下，又一次出招刺激股市暴漲。美國的監管部門當真要查一查特朗普家族，以至跟總統關係密切的財閥，他們有否從內幕消息獲取到巨額利益。假如證實總統配合他人如此猖狂造市，便要好好研究該如何論處。

不過，撇除造市因素，特朗普今趟所講的，或許也是大實話。本欄一直認為，侵侵再次入主白宮，這一次未必是以反華為首要目標，他對待中國領導人習近平，也跟對待俄羅斯總統普京一樣，骨子裏是十分佩服和尊重的。因此在關稅戰啟動時，特朗普沒有向俄羅斯徵稅，對中國的關稅雖然有加徵，但稅額比起越南和柬埔寨等地還要低。

只是因為中國不像其他國家般，對美國表現畏縮，反而最先牽頭對美作迎頭痛擊，此舉完全出乎特朗普所料，他向來愛面子，一時間下不了台，便搞出一個互相鬥加關稅的無聊遊戲。這遊戲玩着玩着，到頭來特朗普發覺被玩的竟然是自己，他雖然重視顏面，但是更加重視實際，如今眼見勢色不對，美國沒本錢再玩下去。因此，他可能連下台階也不找了，直接就走下台去向人求和。如此朝令夕改，別人未必做得到，但侵侵倒是可以的。

如今特朗普算是伸出了橄欖枝，至於中國一方嘛，倒也不必心急，大可以慢慢來應對。一隻鬥敗的公雞走來求饒，不一定要讓牠這麼容易如願。