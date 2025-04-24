各方期待已久的台灣在野領袖峰會日前如期舉行，在會中，除了確定4‧26民眾黨將參與反獨裁大遊行，最重要的就是確定目前不會以「倒閣」作為對抗賴清德與民進黨的手段。

為此，曾與侯友宜搭檔參選正副總統的趙少康反應激烈，呼籲國民黨主席朱立倫不必管民眾黨，「倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。」他指朱立倫及民眾黨主席黃國昌喊出要「倒賴」，卻提不出確實可行的計劃與反制方案，認為國民黨應化被動為主動，才能對抗民進黨一波又一波的攻勢。

趙少康與戰鬥藍等倒閣鷹派或許真是心急如焚，卻忽略倒閣一樣不會讓在野黨獲得主動權。理由很簡單，即令倒閣在立院通過，賴清德不一定非要解散立院，還是可以換一個行政院長來搪塞，若在野持續倒閣，賴清德就可將責任推到在野黨頭上，訴諸選民：「請大家看看，究竟是誰在台灣挑起動盪？」屆時在野黨未必能站在有利位置，反倒可能處於更不利的地位。

實際上，以台灣現行制度與選民結構，要罷賴或倒賴都是難上加難，幾乎沒有成功的可能，在野黨現階段唯一能做的，就是展現大團結的氣勢，捐棄成見，在所有方面齊心合力對抗民進黨，才能逐步扭轉劣勢。而這一切，就應該從4‧26反獨裁大遊行開始，若4‧26當天，藍白能夠匯聚至少數倍於4‧19綠營側翼遊行的人數，才可以稍稍挽回局面。若藍白支持者不願走上街頭，未來還是只能被綠營壓着打，想要翻身可就難了。