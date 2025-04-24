港府在社會強烈反對下暫緩垃圾徵費政策，至今不知不覺已近一年。按照當局的計劃，今年7月將向立法會提交報告，商討是重推還是再押後。依我來看，以現在香港的經濟環境，在拚經濟謀發展未有顯著成效前，這類無關搵食的政策還是不要硬推為妙。

垃圾徵費經歷4屆政府醞釀，最早在2005年由時任環境運輸及工務局局長廖秀冬提出，經過多輪公眾諮詢後，2018年向立法會提交草案，然後2021年在立法會三讀通過。正因為準備了近20年，去年雖然社會反響大，但主事官員一度企硬強調不會延期，最終在民間一面倒的反對聲中被迫妥協。

垃圾徵費執行的最大困難，在於既影響民，亦影響商。除了每個家庭每月要多付百餘元，餐飲、物業管理等企業亦淪為支出大戶。近年香港面對的經濟逆風一浪接一浪，剛熬過疫情，現在又要面臨中美貿易戰、北上消費潮，餐飲零售業經營困難。若此時再實施垃圾徵費，恐怕將成為壓垮商戶的最後一根稻草，屆時當局就要背上危害經濟的罪名。

同一道理，日前有意見提議在公屋增設無煙層，將不吸煙的家庭集中在一、兩個樓層，在控煙問題上加辣。當前香港的公屋單位僧多粥少，若還加篩選條件，只會增加鄰舍矛盾，吃力不討好。

正所謂「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，在社會管理上，經濟發展是本，其餘的環保、減廢、控煙等政策，是在吃飽飯的基礎上令社會變得更文明。觀乎近年港府在這方面的一系列措施，在民間皆遭遇重重阻力，歸根究柢在於香港經濟未如理想，企業和市民實在無心情支持這些文明政策。只有當局推動經濟轉型開始有成果，市面經濟氣氛好轉，才是落實這類政策的好時機。