美國總統特朗普的「對等關稅」措施，不但令全球貿易前景動盪不安，更是損人不利己。國際貨幣基金組織（IMF）日前更新《世界經濟展望》報告，大幅調低今、明兩年全球經濟增長預測至2.8%和3%，較今年1月的預測分別削減0.5和0.3個百分點，當中對美國今年的經濟增長預測，更顯著調低近一個百分點。

IMF警告，特朗普的關稅政策引發全球貿易戰，恐令前景進一步惡化；對美國而言，貿易戰會引發供應衝擊，推高物價和遏抑生產力；對其貿易夥伴而言，較高的關稅會轉化成需求衝擊，影響產出和物價。全球經濟風險已增加，且顯然傾向下行，而美國出現衰退的風險已從去年10月時的25%，最新上升至40%。特朗普亂揮關稅大棒，無疑破壞了國際貿易規則，更傷及美國自己的筋骨。

特朗普重返白宮不過3個多月，佢把自己當成不可一世的「國王」，一味蠻幹，尤其「對等關稅」已玩死自己。呢，超過一千名經濟學家最近聯合簽署一項宣言，指美國嘅繁榮植根於企業家精神與自願經濟交換的原則，而特朗普的高額保護性關稅以「劇烈波動的稅率和朝令夕改的行政命令」，給全球經濟造成不確定和混亂，並且係基於一系列錯誤的論斷，包括曲解國家歷史、誤判國家經濟現狀、背棄長期公認的經濟學基本原理等。聯署者包括諾貝爾經濟學獎得主史密斯及赫克曼。

要言之，過千名經濟學家齊指斥侵侵嘅關稅政策亂嚟，用詞不可謂不嚴厲。此外，前朝財金猛人如耶倫、薩默斯亦出來警告，指關稅料會令額外200萬人失業，美國衰退機率超過五成！特朗普的關稅政策備受抨擊，加上違憲干預大學學術自由，如不知收手，「國王夢」好快就會喺抗議怒潮下被衝碎！