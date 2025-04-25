正論：天雨路滑易跣倒　輔助不成變陷阱：

為落實無障礙承諾，政府在不少屋邨路段設置輔助視障人士獨立行走的「觸覺磚」，用意不可謂不佳。然而，部分地磚被發現防跣度不足，天雨路滑時更容易跣倒。有議員昨日聯同香港道路及路磚關注組成員表示擔心。

議員和關注組成員早前委託實驗室抽驗荃葵青區內觸覺磚，發現葵芳邨、石籬邨3個樣本，其防滑值均低於屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道2008》的防滑標準，令人擔心「輔助不成反跣腳」。是以議員促請當局正視有關安全問題，加快更新指引及加強監管，以免市民外出，行步路都要提心吊膽，尤其是雨季即將來臨。

議員指出，近日收到市民關注屋邨觸覺磚問題，每逢天雨便會變得濕滑，眼見不時有市民因而跣倒。根據團隊親身實測，發現只要在磚上有些少濕，不論穿球鞋還是皮鞋，都能在有問題地磚上輕易滑動約一米距離，「跣腳」程度令人擔心。

團隊於是委託香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的實驗室於葵芳邨、石籬邨部分路段進行觸覺磚防滑測試。測試以「擺錘抗滑試驗儀」進行，儀器內置懸掛擺錘，可在特定角度下自由擺動，記錄擺錘滑動情況便可計算摩擦系數，從而評估表面的抗滑性能。結果顯示，來自葵芳邨的兩個樣本，其防滑值SRV為18、37；而石籬邨樣本則為19，3個樣本數值均低於屋宇署《設計手冊：𣈱通無阻的通道2008》所需達到P4級，即防滑值SRV 40至44的防滑標準。

研究團隊隨即約見房屋署反映檢測結果並提供建議，同時團隊亦向本港建材物料防滑專家諮詢，了解短期解決方案。專家建議在地磚塗上納米蝕刻塗層，以最快捷及低成本方法解決易滑問題，操作亦非常簡便，只需以海綿刷把納米塗層防滑劑塗到地磚表面，靜置30分鐘蝕刻，再以清水沖洗，便可顯著提升表面摩擦力，減低跣腳的隱患。房屋署接獲改善建議後，隨即安排3家公司為觸覺磚加上納米塗層並再進行測試，比較蝕刻結果，初步發現經改造後防滑效能顯著提升，成績令人滿意。

議員強調，觸覺磚不僅是視障人士的「引路標」，更是社區共融度的體現，除短期改善措施外，亦向當局提出了短中長期建議，包括定期清潔維護，為不合規的觸覺磚表面進行處理，長遠則應更換為高防滑度物料，同時參考其他合規屋邨經驗，從設計源頭杜絕隱患。

從以上可見房署在鋪設觸覺磚上顯得粗疏大意，原本為輔助視障人士而鋪的引路標，原意很好，「德莫高於愛民」，為官之道，沒有甚麼比愛護百姓更高尚的品德，可是在過程中，卻處處予人「求求其其」的感覺！不是嗎？為何沒有考慮鋪設的觸覺磚性能是否合格？鋪完是否就代表責任完成？試想觸覺磚遇天雨即變得跣腳，即使普通市民都要小心翼翼，可想而知視障人士行過，不是更易跣倒嗎？希望有關當局經一事長一智，在規劃無障礙設施時，考慮得周密妥善些，不要「為鋪而鋪」，「做咗嘢」卻遭「好心做壞事」之譏，當真無癮之至。