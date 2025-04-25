剛過去的復活節長假期，香港最少有逾180萬人出境，當中近140萬人經陸路口岸北上，較去年同期增逾一成。香港旺區顯得冷清清，食肆生意劇減，有的甚至只有平時的三成。反觀深圳人山人海，大灣區城市亦有大量港人旅客身影。

有電視台訪問北上港人離港原因，有位漂亮的女士坦言「香港冇咩好玩，迪士尼都去過晒」，竟遭激進網民狂轟，認為這位女士本身就是內地人，又嘲笑北上的港人都是「窮鬼」、「冇錢搭飛機」、「鍾意食預製飯合成肉」，極盡歧視之能事。其實，內地今時今日旅遊業發展得十分蓬勃，交通便捷，購物多元，服務水平也很不俗，就連過去最為人詬病的人民質素也較前進步不少。年輕一輩固然大多數知書識禮，年老一輩也隨着旅遊機會增加，禮儀方面亦有所提升，較以前懂得守規矩。筆者在假期期間到了四川旅遊，當地知名景點都有來自全國的旅客，過去被認定「髒吵亂」的大叔大媽，已減少了推擠和打尖惡習。

「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，這句說話可謂至理名言。中國國力提升，國人變得富裕，逐漸增廣見聞，發財立品，人的質素自然提升。反觀部分香港人依然坐井觀天，拒絕放下成見接受國家進步，還恥笑北上港人等於窮人，反映無知的正是他們自己。內地好不好玩、性價比高不高，只有親身體驗過方有發言權。何況國家地大物博，好山好水實在太多，貨比貨後得出「香港冇咩好玩」結論，絕對不足為奇。

事實上，香港租金太高，土地太少，扼殺了不少行業的生存空間，惟有在質素和本土特色方面下工夫。這也正好提醒港府，必須提升香港的旅遊競爭力，否則外流趨勢不止之餘，更難吸引國內外旅客。