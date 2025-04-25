台灣作家龍應台投書美媒，指島內大多數年輕人面對中國大陸的「武力侵略」時會選擇投降，觸發綠營強烈反彈，紛紛發聲反駁，聲言台灣青年會為了捍衞民主而英勇作戰。到底兩岸一開仗，台灣年輕人是站出來反抗，還是棄械求饒呢？島內輿論各有各說，爭議不斷。

從近年形形色色的民調結果來看，這個問題似乎有不同的答案。例如《遠見》雜誌的民調顯示，有過半台灣民眾不願上戰場，其中20至29歲不欲上戰場的比例高達七成。台灣國防部智庫國防安全研究院的民調，則顯示大部分受訪台灣人，願意不惜一切代價抵抗大陸「入侵」。

各大民調之所以有不同的結果，很大程度上是因為民調機構的政治立場不一、設置的問卷問題不同所致。但從一些迹象來看，大部分台灣年輕人確實不想和大陸發生戰爭，一個指標是近年台灣軍隊的志願役人員逐年減少，選擇賠錢提前退伍的人數更是暴增。這反映許多台灣青年考慮到兵凶戰危的現實，不願意參軍。實際上，問卷調查反映的往往只是一個人的意圖，而非實際行動。在追求小確幸生活的台灣，許多青年會公開聲稱自己願意為保衞台灣而戰，以示愛台。但當現實中面對實力懸殊的對抗，他們便會明智地選擇投降。

2019年香港發生的修例風波是很好的例子，當年不少暴徒高舉抗爭到底的標語以示反抗決心，可是當《港區國安法》落實後，眾人就樹倒猢猻散，逃亡海外。因為他們深知中港力量存在巨大差距，妄想以一己之力改變香港，無異是蚍蜉撼樹，不自量力。同樣道理，兩岸實力的懸殊讓大部分台灣年輕人清楚明白一旦發生戰爭，抵抗的話只會帶來更大災難，從而傾向於不進行無謂的抵抗。