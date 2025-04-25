環球金融市場近日又坐過山車，早幾天因美國總統特朗普威脅要炒掉聯儲局主席鮑威爾，暗指對方因政治理由而拒絕加快減息，加上據報特朗普拒與國家主席習近平以外的中方代表就關稅問題接觸，進一步打擊市場信心，令美股一度大跌過千點，作為避險投資和抗通脹產品的金價不斷破頂。

然而在短短一日之後，MAGA們又突然大吹和風。首先是美國財長貝森特向部分當地投資者表明，現時中美之間的超高關稅水平不可能持續，引發美股急速由跌轉升。且不談又有多少特選人士可借有關消息獲利，貝森特一向為MAGA中的溫和派，據報曾多次在內部游說特朗普暫緩「對等關稅」，甚至醞釀辭職以劃清界線，其言論未必可代表特朗普。

不過，之後特氏再親自表示，他不會強硬對待中國，直言美國對華徵收的關稅最終將會調低，並澄清自己從沒（正式及公開地）講過要將鮑威爾炒魷。有關說法令市場又再充滿憧憬，股市連續兩日大升，金價掉頭回落。

有人認為特朗普等人忽然腳軟，是與金融市場持續大幅波動有關，但這情況自4月初以來已不是甚麼新事物。而且美匯與美債市況，自特氏宣布暫緩對大部分國家的對等關稅後已穩定下來。也有人估計中美是否已秘密接觸談判，並同意各讓一步化干戈為玉帛，但看中方的言行則不大相似。

較少人聯想到的，是特朗普的親信、富商馬斯克的淡出。其實早於他日前正式宣布將減少參與政府工作前，他已明顯轉趨低調。雖然他未有公開批評特氏，卻多次在明在暗炮轟對等關稅及提出有關政策的MAGA同僚。如果他以辭職以至公開反目來要求特氏讓步，影響肯定比貝森特威脅請辭大百倍。