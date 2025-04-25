特朗普近日表示，佢唔會對中國採取強硬手段，相信兩國最終將達成一項貿易協議，關稅稅率將大幅下降，但不會減至零。中美關稅戰的角力，侵侵起初不可一世，大言炎炎要如何「解放美國」，怎樣透過高稅率令美國「再強大」！然而侵侵的美好主觀願望，完全不顧客觀環境的限制，佢嘅胡作非為，「對等關稅」變成手中一支火棒，燒到埋身，金融市場震盪，美股狂瀉，美債受壓，國內通脹飆升，民眾一浪接一浪嘅反特朗普示威，侵侵唔多唔少都應該感到「國王」個位搖晃得厲害，於是死死氣話對華手段「不會強硬」，又否認有意解僱聯儲局主席鮑威爾！

盲嘅都睇到侵侵根本「硬不起來」，佢提前承認自己喺中美博弈中係「膽小鬼」！中方一直表現得泱泱大度，「打，奉陪到底；談，大門敞開」。看官，誰有底氣，誰是高手，還用多講嗎？中方一招足可殺敵，本月4日起對7種稀土相關物項實施出口管制，已令美國大叫救命！

稀土是汽車、無人機、導彈等產品必不可少的物料，目前中國控制全球逾三分之二的產量，和90%以上的加工能力，美國極依賴中國的稀土供應。南韓媒體報道，中國政府警告南韓企業，不要向美國軍方和國防企業出口含有中國稀土的產品，稱如果這些公司違反限制措施，可能面臨制裁。馬斯克亦表示，中國限制稀土出口，已影響到Tesla人形機械人Optimus的生產。

由此可見中國對稀土出口管制之嚴，即使用於生產電子產品和消費品的礦產供應，出口商亦必須向中國商務部申請許可證，需時6周至數月不等。有傳相關稀土的出口已暫停，許多美企只有很少或根本沒有庫存。一招稀土嚴加管制，已叫侵侵腳軟！