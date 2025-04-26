有說，中美的貿易戰、關稅戰，中國已經取得勝利。證據是中美還未談判，美國與中國在「對等關稅」交鋒中，已揚言會把關稅從145%（或僅只宣稱卻未見實際行動的245%）向下調降，大約降至50至65%，較最初提出的20%高，卻已經減少至不到145%或245%的一半，且是美方主動，中國全無要求，沒有談判，也沒有接受，更打破特朗普的謊言，指證未曾與美國展開談判或有關接觸。

單從美國主動降關稅稅率，當然可證明美國作出讓步，但這樣的讓步是假的。把關稅大幅提升再小幅減少，不過是數字遊戲，不是談判，亦全無誠意。降至50至65%的水平，依然是高關稅，特朗普沒有絲毫讓步，更不用說投降。只是恐嚇的招數不靈，中國不動如山地把特朗普的花招破壞。認真地說，中美這一輪的貿易戰只是掀開序幕，真正的鬥爭還在後頭。

特朗普的關稅戰，一是爭取額外的財政收入，填補財赤；二是借此改變國際貿易格局和商品的跨國生產鏈；三是打擊中國。政治宣傳上打擊中國會是特朗普的大勝利，但方法不是通過中美兩國認真的雙邊談判，而是美國用關稅談判迫使其他各國接受美國對它們的要求，然後合力對付中國。

即使個別國家對美國的關稅及其他要求有所抗拒，可是卻會依從美國對付中國，以此減輕美國對其壓力。日本、南韓、歐盟以至其他各國，都可能這樣做。此所以中國要公開警告各國，不要依從美國這樣的對華以單邊高關稅圍堵，打擊中國。在美國強加壓力之下，相信不少國家會跟從，中美雙邊的貿易戰，便演變成為多邊的對付中國，中國要解脫不易，需要進行眾多的雙邊談判，與美國以外其他國家艱辛游說、談判。

美國是以四両撥千斤之力來壓迫中國。美國操縱各國，用它們的貿易、關稅條件，來驅使它們施加不合理關稅於中國的貿易。中國將疲於奔命應對各國，同時也要顧及與這些國家的各種政經關係，不如對付特朗普一人一政府一國家那樣輕鬆。這樣的全面混戰，中國不易言勝。

特朗普的優勢是他朝令夕改，不擇手段，假若他成功地操縱其他國家，將它們如狼群般驅趕來攻擊中國，中國不易應付。中美之爭便不僅在中美之間進行，關鍵也在於中國能否拉攏足夠的第三國，一起抗美，不讓它們為虎作倀。