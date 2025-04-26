美國總統特朗普斡旋俄烏停火和談又遭阻礙。烏克蘭總統澤連斯基拒認克里米亞屬於俄羅斯，被特朗普斥之為破壞和談，令俄烏衝突難以解決。特朗普說，烏克蘭多年前已失去克里米亞，為甚麼11年前沒有與俄羅斯開戰，而是不發一槍拱手相讓？他表示，現在已離達成和平協議很近，應該立刻把協議搞定。美國副總統萬斯則重申，如果談判無法在短期內取得明確進展，美方將退出斡旋。

在特朗普眼裏，克里米亞誰屬根本不是問題，11年前既然由俄羅斯拿回了，那就是俄羅斯的了，澤連斯基以此說事阻礙，那就是給特朗普添煩添亂。澤連斯基也有天大的理由，他說如果承認俄羅斯擁有克里米亞主權，那就等同違反了烏克蘭憲法，烏克蘭不會在領土問題上妥協。然而，特朗普警告澤連斯基，戰爭若再持續3年，烏克蘭將失去整個國家。

對於烏克蘭的前景，特朗普和俄羅斯總統普京都比澤連斯基看得清楚，若按照俄羅斯開出的條件，和美國從烏克蘭那裏拿到礦產、土地及戰略資源的好處，在此「和平協議」下烏克蘭就是「半亡國」；如果打下去，美歐不敢參戰，結果將是若干年內烏克蘭「失去整個國家」；如果美歐參戰（不含歐洲大戰及核戰），打來打去最終還是要坐下來談，俄美歐一起瓜分烏克蘭；如果發生歐戰、世界大戰、核戰，那就玉石俱焚，烏克蘭首先不存在；如果現在「和平協議」談下來，烏克蘭「半亡國」，也只是拖它若干年，俄羅斯遲早還是要實現復國大計，烏克蘭還會「整個」屬於俄羅斯。

明白這些結局和趨勢，就知道澤連斯基甘當山姆大叔的槍，甘當北約鷹犬，「參與美國和歐洲遏俄反中的大國博弈」，惹來多大的禍！歐美當年用澤連斯基時，把他廉價捧為「反俄鬥士」、「民族英雄」，然而，如今山姆大叔要拋棄他，卻要像擦掉黏鼻涕般費些工夫。特朗普說，和澤連斯基打交道比最初預期要難。這話挺有意思！