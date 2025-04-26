中美這一輪關稅大戰，中國穩勝，美國失敗，已是寫在牆上。消息指，特朗普有意將對中國貨徵收145%關稅，大幅降至50至65%，這不僅是讓步，而是跪低。儘管白宮其後否認，但美國已經冇牌，顯而易見。

中方則認為，美國必須將關稅回復到4月2日之前，即撤銷所謂的對等關稅，否則一切免談。即使美媒不斷放風，指中美雙方正就關稅進行磋商，但中方一律嚴正否認，直斥是假新聞。事實再次證明，特朗普很急，習近平不急。

事實上，中國對美國的反制，全部對準美國要害來打。例如禁止重稀土出口美國，就連經第三國轉口到美國都禁止，已即時令美國科技業界叫苦連天。連馬斯克都表示，中國暫停某些磁鐵的出口，影響其製造人形機器人的計劃，而這僅是美國科技界受挫的冰山一角。須知中國掌控全球重稀土金屬的完整供應鏈，並佔據該類稀土製磁鐵90%的全球產量。日本雖生產剩餘10%的磁鐵，但原料仍要依賴中國供應，美國根本不可能即時找到替代。與此同時，中國拒絕接收波音飛機，本來已送抵中國境內的飛機也要折返。作為美國最重要的工業之一，波音飛機近年頻頻失事，質素成疑，中國卻已能自行製造C919商用客機，加上還有空中巴士作選項，波音根本沒有優勢可言。至於對中國貨徵收高關稅後，全美最大零售商沃爾瑪隨即反映，若情況持續，店內貨架將被清空，零售商將面對冇貨賣的窘境，並且將物價推高。一旦通脹惡化，美國陷入經濟衰退絕對不是夢。

對比特朗普做事顛三倒四，沒有全盤計劃，中國是早有部署，精準打擊。美國一味以為靠嚇就能為所欲為，如今是時候面對現實，自己只是紙老虎而已。