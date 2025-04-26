美國財長貝森特在國際金融協會演講時說，中國靠出口應對經濟困境的模式不可持續，非但對中國自身有害，對全球也造成傷害。他認為，中國自己也知道需要改變，而美國願意協助，因為雙方都需要經濟再平衡。

這段企圖為美國對華無厘頭關稅政策辯護的說法，不僅毫無事實依據，更凸顯連貝森特都知道特朗普對中國的關稅政策根本亂搞，沒有拿得出枱面的正當理由，只好靠瞎扯來幫他塗脂抹粉。

為了因應美國對中國發動貿易戰，中國早已逐步降低對美國的出口依存度，去年對美出口佔比已降到14.7%，今年顯然會再破新低！與此同時，中國也不斷在擴大內需市場。2006年大陸出口佔GDP的比重達到高峰的36%，但接下來便逐年下滑，到2023年，大陸出口佔比已經來到18.8%，雖然比美國要高，但其實與英法等國相當，低於德國，並沒有特別突出。和台灣這種以出口導向的地方更是天差地遠（台灣出口佔GDP超過60%），貝森特的經濟再平衡說法顯然是睜眼說瞎話。

事實是，美國當年為了追求更賺錢的金融服務與IT等高端產業，主動放棄了製造業，自己造成美國經濟平衡的嚴重傾斜。現在發現中國追上來了，並且成為「世界工廠」，為了打壓中國，才找盡各種理由實施制裁。說穿了只是美國害怕自己失去主導世界的霸權，所作出的單方面打壓行動罷了。

特朗普想用「揠苗助長」的方式，逼迫製造業回流美國，這種想法無疑異想天開，除了對世界經濟造成重創之外，也絕不可能獲得成功。明眼人都知道，特朗普正在傷害美國與全球的經濟，如果還不趕快收手，一旦消費者產生信心恐慌，21世紀的經濟大蕭條或許就要到來。