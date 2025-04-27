正論：優勢產業已不多　趁機爭取留學生

回歸以來，歷屆特區政府都揚言要發展優勢產業，從這個港、那個港，到將個餅做大做闊，無一不是說得頭頭是道，也無一不是無疾而終。經過時間驗證，今天剩下來的優勢產業已不多，教育產業可能是最有潛質發揚光大的一項。趁着美國愈來愈閉關自守、連留學生也驅趕之際，香港必須趁機吸納，擦亮大學教育品牌，為香港爭取及培育人才。

中美關係因關稅戰而急劇惡化，內媒引述數據指出，近期已有270多所美國高校、逾1,700名留學生被撤銷簽證，受影響學生主要來自中國，部分來自印度及支持巴勒斯坦的中東地區，形容情況前所未見。很明顯，美國撤銷這些留學生的簽證，很大程度跟政治形勢有關，特別是中美正在大打國運之戰，未來情況肯定更不樂觀。有危有機，教育局局長蔡若蓮坦言，放寬八大院校非本地生限額後，收生數量大幅提升，加上美國限制留學生簽證，令不少海外學生選擇來港留學。

必須強調，本港大學的國際排名並不失禮，一項2025年亞洲大學排名顯示，香港大學維持排第6位，香港中文大學則升一級至第9位，另有4間本地大學進入50強，包括香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學，以及香港浸會大學。而按個別學科的國際排名計算，香港兩間大學共有6個學科位列全球十大。由此可見，本港大學質素獲國際認可，只要港府做好宣傳和配套，有序提升海外學生學額，教育產業實在是大有可為。

尤其港府言必稱搶人才，教育產業正是吸引國際人才來港的第一個渠道。要是留學生來港後感受到香港充滿機會，便大有可能繼續留下，為香港經濟出力，總好過部分專才只視香港為「走出去」的跳板。當然，這除了大學教育要有質素外，港府及大學亦要為留學生提供便利，包括增加獎學金、宿舍等。港府不能口惠實不至，必須出錢出力與大學共同努力，同時要為海外人才提供更多就業機會。近年中國內地致力爭取海外人員歸國，截至2024年底，在北京工作和生活的歸國留學人員已突破122萬人，其中碩士佔比近六成，博士佔15.86%。當中有六成人投身於人工智能、綠色能源、醫藥健康等新興產業，促進中國在這些高端領域的領導地位。

正因為美國抱持孤立主義，排斥中國以至其他國家的留學生，香港應趁此機會「人棄我取」。正如立法會議員指出，港府必須盡快制訂吸引國際學生發展藍圖，擴大非本地生學額，加強海外宣傳，不僅吸引內地生來港，更要爭取國際學生。事實上，教育產業一直是美國的優勢產業之一，僅2021至2022學年，100萬名國際學生，便為美國經濟帶來約338億美元收益，創造了335萬個就業崗位。如今美國自毀長城，香港在這方面發力，誰曰不宜？端視乎港府有沒有全盤規劃，平衡海外及本地學生升學機會，真正將個餅做大做闊。