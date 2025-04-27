沒有最亂，只有更亂，自從賴清德上台後，台灣藍綠惡鬥愈演愈烈，民進黨利用執政權對在野黨進行政治和司法迫害，在野黨則發動凱道大遊行抗爭，整個寶島烏煙瘴氣，亂七八糟。難道這就是許多台灣人賴以自誇的所謂民主？事實證明，大陸始終堅持走自己的道路，拒絕引進西方民主，才是正確的選擇。僅2,300多萬人口的台灣尚且鬧成這樣，逾14億人口的大陸何堪如此折騰？

據說大部分台灣人不承認自己是中國人，其實身上的基因已出賣了他們，「內鬥內行，外鬥外行」正是其最大特色。面對美國爸爸，他們卑躬屈膝，俯首帖耳；對付自己同類，他們心狠手辣，絕不留情。民進黨一直對民眾洗腦說大陸欺負台灣，藍營出賣台灣，實際上真正欺負台灣的正是美國，真正出賣台灣的正是民進黨。面對特朗普的關稅大棒，民進黨當局第一時間跪低求饒，連爭辯一下的勇氣也沒有，這不是出賣台灣又是甚麼？幸好他們不承認自己是中國人，否則中國人的面子都被他們丟光了。

有位台灣商人提議，大陸可以對台全面開放，例如所有通航點全部恢復，台灣進到大陸的貨品全部用最低關稅甚至零關稅，台灣缺乏的物資包括水電、天然氣、勞工、市場，大陸全部給予台灣協助，藉此破除民進黨總說大陸欺負台灣人，「真正欺負台灣人的是美國人不是大陸人」。

這個提議是否合理？以大陸經濟體積和市場規模之大，容納小小台灣當然不成問題，對所有台灣產品實施最低關稅甚至零關稅也沒有問題，問題在於，這樣做對統一大業有何幫助？台灣民眾會感念大陸的善意嗎？實際上，在「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）之下，大陸一直對台灣大幅讓利，對不少產品實施零關稅，以致台方年年從陸方獲得巨額貿易順差，結果呢？台灣當局不但沒有絲毫感恩，反而變本加厲推動台獨，更以大陸的讓利向美國交保護費。現在面對美國關稅霸凌，台灣不敢抗爭，卻要求大陸繼續輸血，這是甚麼道理？真把大陸當成冤大頭？

既要吃奶，又要罵娘，既希望大陸讓利，又批評大陸統戰，這就是部分台灣人的邏輯。老實說，大陸民意對此早已相當反感，要求對台經濟封鎖甚至直接武統的呼聲日益高漲，倘若不是北京當局一直保持克制，台灣恐怕早就地動山搖了。