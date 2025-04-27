再過幾天就是特朗普第二次入主白宮100天的大日子，但多項民調皆顯示，他的民望較上台初期明顯下跌，早前國內就有新一輪大遊行，全國各地成千上萬民眾走上街頭反對特朗普政府。這些遊行暫時不會動搖到特氏的施政，卻揭示他的執政能力愈來愈遭到國人質疑。

以外交政策為例，特朗普一直宣稱可以「24小時內結束俄烏衝突」，可是至今仍未能達成停火方案。他推動以色列擴大對加薩的軍事行動，亦引發國際社會對人道主義危機的擔憂。至於華府對全球加徵所謂的「對等關稅」，雖然在短期內增加了美國財政收入，卻引發各國反制，當中有很多是美國的傳統盟友。

當然，特朗普的一系列外交挫折，遠遠比不上他的內政政策失誤。特氏上台後野心勃勃，很快就成立「政府效率部」，企圖通過激進改革推動聯邦機構削減開支，以減少庫房赤字。但裁員的結果，卻是直接影響到民生，導致社會保障金延遲發放、退伍軍人醫療預約取消等。而教育部裁減近三分之一人手，更令全美近二萬個學區的管理陷入混亂，民眾怨聲載道。

更甚的是，特朗普對中國大幅度加徵關稅，立即遭中方反制，一度導致美股暴跌、美元指數創兩年新低，迫使特朗普改口，聲言可能會在短期內降低對華關稅。但特朗普的政策朝令夕改，已令許多美國人擔憂美國經濟會衰退。就連一向支持特朗普的保守派選民，近來也有不少人炮轟特氏。

整體而言，特朗普在第二個任期開局的表現未如理想，百日新政可以說是以失敗告終。其政策不但未能實現「重塑美國力量」的目標，反而削弱美國在國際上的形象，以及加劇國內政治分裂局面。