在復活節假期，筆者和家人去了一趟短途旅行。今年是東江水供港60周年紀念，所以我們選擇到東江的上游城市河源遊覽，這是一趟飲水思源的旅程，感恩當地人民為保護水資源所作出的貢獻，也對當地的綠色經濟發展模式有了新的體會。

1963年香港經歷嚴重水荒，在最嚴峻時期，制水措施是每4天供水4小時，不但民生困苦，洗澡、洗衣服也變成奢侈行為，經濟和工業活動更陷於停頓。制水實在是香港年長一代最痛苦的經驗之一。

工會的前輩在當年5月25日召開緊急理事會，向廣東省人民政府發出電報求援，並在1963年年底獲時任總理周恩來批准建設東深供水工程，在當時國內經濟困難的時期，撥出寶貴的3,800萬元（以當時人民幣計算），加上動員難以統計的當地義務勞動群眾，工程才得以開展。該工程的難度，在於經過崎嶇的山形地貌需開山劈嶺，建設多級泵水站將江水逐級提高46米，使東江水能倒流83公里，最終注入深圳水庫再輸送香港。

工程在1964年2月20日正式動工，工程人員經過日以繼夜的努力，僅用11個月，這項波瀾壯闊的供水工程就順利完成。1965年3月1日，東江水首次流入香港；及後供水工程經過4次擴大，東深供水工程的供水能力提升了30多倍，從初期的0.68億立方米，提升至24.23億立方米，輸水系統也由天然河道升級為全封閉的專用管道，實現了供水從「量」的保障，走向「量」和「質」的雙重保障，徹底結束了香港的水荒歷史，現時東江水佔香港日常用水的75%以上。

如何持續保障優質水資源是當地一大挑戰，特別是在河源市。河源市一直為保證廣東省和香港優質水資源，作出巨大貢獻和犧牲。上世紀八、九十年代，廣東省很多地方都大力發展工業，吸引外資，經濟起飛。但由於環境保護需要，河源各級黨委及政府實行環保「一票否決」制度，所有重大決策都以環保優先，對水源保護區實行最嚴格的環保准入，嚴禁任何污染項目進入。因此，河源市拒絕了超過500個可能產生污染的工業項目，放棄了累計超過600億元的投資額，從源頭上避免對新豐江水庫等水源地的污染，導致該市曾經是廣東省發展最落後的地區之一。多年來，河源市還花費巨資建立十多公里的防護林，治理廢棄稀土礦山，植被覆蓋率從不足10%提升至95%，水土流失減少90%，有效改善了水源地的生態環境。

綠水青山就是金山銀山，河源市這種綠色優先發展思維終於得到回報。2022年，河源市GDP增速居全省前列。筆者這次旅程重點之一的萬綠湖（又稱新豐江水庫），是國家5A級旅遊景區，帶動餐飲、住宿等服務業發展。而依靠獨特的地貌和山澗河溪，開發了不少特色溫泉度假區和綠色景區，成為都市人洗滌心靈的好去處。