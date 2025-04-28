正論：勞工權益須保障　最大僱主莫走數

五一勞動節將至，勞工團體紛紛發表願望，冀港府能加強保障基層勞工權益。很可惜，願望是良好的，現實是殘酷的。儘管高官開口閉口重視勞工權益，說得好聽，但實際上基層勞工是最弱勢的一群，毫無議價能力，嫌貧愛富的港府根本沒有放在眼內。單是承諾為低收入人士代供強積金，講了數年，至今依然落實無期。

有勞工團體趁五一前夕提出6項倡議，包括「持續優化強積金制度」、「立法保障平台外送員權益」、「優先保障本地就業」、「立法規管建築設計安全」、「進一步加強本地人才培訓」和「政府帶頭取消外判」。然而不用細想也知，這些僅是口號，大部分都無法落實，例如政府外判服務行之多年，一旦取消，單靠部門之力根本無法完成有關工作，成本亦必會大增。

不過，亦不是每項倡議都不可能實現，端視乎港府是否重視而已。當局曾在2020年承諾，「積金易」平台運行後，會為低收入僱員及自僱人士代供強積金。數年過去，積金易平台亦於去年6月推出，預料今年底轉移所有計劃，即今年內所有受託人將會完成加入平台，政府現正就利用積金易推出「全自由行」進行公眾諮詢。既然所有計劃正在有序落實，當日承諾為低收入僱員及自僱人士代供強積金，亦好應該提出時間表。惟事與願違，當局至今隻字未提，彷彿「不提就不存在」，擺明走數。

事實上，最低收入的一群，人數並不多，議員便指出，月入少於一萬元的僱員只有約34萬人，港府應履行承諾，為他們代供5%強積金。代供一年的開支僅為13億至14億元，形容為「小錢辦大事」，財政上完全可以負擔，促盡快落實，讓這些僱員能夠過一個較好的晚年。

無可否認，現時財赤高企，港府大閂水喉，要高官眷顧基層勞工，可能比起要他們割肉還難。但事在人為，正因為這些勞工最無議價能力，經常被剝削，更需要政府關愛和協助。尤其政府每年用於供養假難民的開支也達十多億元，與其肥了「治安毒瘤」，倒不如照顧一下基層勞工，肯定更為市民所樂見。何況港府是全港最大僱主，做事必須以身作則。高官常言要推動高齡人士再就業，以應對人口老化。而這些最基層的勞工，年齡大都偏高，與其要在商言商的僱主在毫無誘因之下多加照顧，不如由港府帶頭做起更實際。

而且長遠來說，加強保障勞工權益，對減輕庫房負擔反而有幫助。所謂年紀大，機器壞，基層工人退休後，醫療開支必然大增，如果他們有強積金供款，可能仍能應付醫療開支一段時間，否則只能即時申請各項政府援助，福利開支有增無減。

再說，強積金收費高、回報低、跑輸通脹的問題，多年來都沒有改善，港府除了應該為低收入人士代供強積金，更須全面檢討強積金的運作與結構，要求市場推出保證回報且收費較低的強積金計劃產品。而不是一味「明益」金融界，犧牲打工仔權益，到頭來辛苦幾十年，退休後依然得個吉。