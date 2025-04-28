這年頭，不論是當一個大如美國的國家元首，還是當一個小如台灣的地方領導，完全不需真本事，事無大小只需甩鍋中國便成。台灣日前上演了一場聲勢浩大的反民進黨示威集會，從電視畫面可見，滿街都是人潮。人們不滿的訴求有很多，包括反對民進黨獨裁統治、反對民進黨挑釁兩岸關係、反對民進黨舐美賣台、反對民進黨對在野黨進行政治迫害，可見民進黨一味倒行逆施、追殺異己，民眾已經忍無可忍。

然而，賴清德面對群情洶湧，依然一副「誰怕誰」的模樣，還嗆聲「要戰獨裁就應該去北京天安門」，堪稱無厘頭之至。他的意思是，是次示威集會是中共滲透造成的，獨裁的是中共，要戰要反也該找北京算帳，邏輯實在可笑。民意浩浩蕩蕩，都是衝着民進黨而來，如果這都是中共滲透所致，賴清德是否應該反思，為何台灣四面透風？如果有不滿應該找北京問責，那麼，台灣是否早該回歸北京管治？民進黨和賴清德早該下台被清算？

說到底，這又是一貫甩鍋給中國的慣技。這一套在特朗普第一次執政、全球面對新冠肺炎肆虐之際已經用上，到了第二次執政繼續沿用，包括早前美國財長將美股大冧市推諉給DeepSeek誕生、跟關稅無關一樣無恥。賴清德不學無術，面對台灣反對其執政的民意不去疏導，反去甩鍋，繼續向基本盤販賣反中情緒，對反對他的過半民意則視而不見、火上加油，只會加速台灣沉淪。

須知他只是以四成得票率當選總統，民意基礎本就薄弱。上台後不斷挑釁大陸，追殺政敵，並將「護台神山」台積電奉送給美國，面對美國高關稅欺凌哼也不敢哼一聲，簡直喪權辱台。繼續玩火，只會加速自焚，讓兩岸更快統一。