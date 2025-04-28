北京早前舉行全球首場人形機器人半馬拉松比賽，但不是所有機器人都能健步如飛，順利完成比賽。從電視畫面所見，一些機器人在現場寸步難行，甚至還沒抬腿就跌倒出局；另外一些機器人則步履蹣跚，工程師要慢悠悠跟在它們後面照顧。不少海外反華人士在網上嘲笑機器人「技不如人」，令中國再次於國際上出醜。

平心而言，這場比賽的確更像是一場宣傳的公關騷。部分機器人在賽事中摔倒、步伐不穩或需人工輔助，顯示它們的動態平衡能力有缺陷。多數機器人需要中途更換電池，反映電池技術尚未達標。但若說比賽的科技含金量不高，卻不太公允。

1903年某一天，萊特兄弟在美國進行了四次飛行試驗，其中第四次飛行持續59秒，飛行距離260米，首次實現人類歷史上第一架飛機試飛。當年的美國媒體，同樣對此持懷疑態度，認為比空氣還重的飛機，雖然首次依靠自身動力成功升空，可是飛行距離過短，實用性有限，結果只是作了簡單報道。直至1908年，萊特兄弟在法國進行長時間的示範飛行，各國才開始重視航空技術，萊特兄弟的成就終於被全球廣泛認可。飛機作為新興技術的重要性亦開始顯現。

萊特兄弟從1903年試飛成功，到1908年才受到全球關注，中間隔了5年，其中一個原因是，人的心理很容易受到負面消息吸引，對樂觀積極的消息視而不見。這次在北京舉行的機器人馬拉松賽事，涵蓋21公里複雜地形，是世界上首次針對人形機器人長距離運動能力的測試，堪稱機器人技術發展的里程碑。它得不到社會相應的重視，也是同一道理。大家10年後回頭一看，就會明白這場比賽意義重大，標誌着人類的科學發展又踏出重要一步。