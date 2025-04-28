昨日談到，美國總統特朗普上任將滿100日，在經貿方面，因亂徵「對等關稅」而弄得世界大亂，國內經濟及金融市場亦一塌糊塗。在內政方面，雖然打擊非法移民取得一定成績，但胡亂炒人削支則危及黨友選情，在全國掀起浪接浪的反政府示威。至於在軍事、外交上，特氏至今也是一事無成，並且樹敵無數。

之前亦講過，曾有不少人寄望重經濟、輕政治，並揚言要大幅裁軍以節省國防開支的特朗普，可以扭轉前朝民主黨拜登政府四處窮兵黷武所引發的戰亂，為世界帶來和平。但執政近百日過後，說好了可在24小時內結束的俄烏戰事，至今仍未平息。特氏企圖通過暫停軍援，及迫使烏克蘭放棄部分領土來求和，不但未能馴服「戲子總統」澤連斯基，更令俄羅斯總統普京加倍有恃無恐，反過來以攻佔烏國全境作為威脅，令烏方，以至整個美西方可能要捨棄、付出更多，才能換取到俄軍停火。

中東方面，拜登政府原本已促成以巴暫時停火，但特朗普提出的「接管」加薩計劃，反令事情複雜化，原本積極支持和談的阿拉伯國家紛紛褪軚，以巴不久便戰火重燃。之後特氏更恢復空襲也門叛軍，企圖通過軍事施壓逼伊朗退讓，並對敍利亞與土耳其的國內亂局置之不理，令中東局勢亂上加亂，戰火不斷。

最新輪到南亞火藥庫再起烽煙，一場在印度控制的喀什米爾地區發生、並不算很大規模的恐襲，很快便引發印度及巴基斯坦這對世仇再度交火。特朗普政府不問因由便完全站在印度一方，加上美國因關稅問題，與支持巴基斯坦的中國中斷了對話，令局勢可能進一步升溫。類似情況隨時會在南海、東海，以至台海地區發生，地球在特氏時代變得特別危險！