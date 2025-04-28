烏克蘭戲子總統澤連斯基起初話有重要軍事會議，故要留在烏克蘭，未能前往出席已故教宗方濟各的葬禮儀式。然而，他忽然現身，可見戲子總統好學唔學，又學侵侵的廢噏當秘笈。之不過，身份不同，戲子總統敗家之身，廢噏都冇人會注意，既然又出席葬禮，外界難免忖測佢會否與特朗普會晤。

白宮及基輔證實，兩人曾在儀式舉行前一對一會晤，持續約15分鐘，是雙方在華盛頓鬧翻後首次。葬禮儀式結束後，澤連斯基在社交平台形容與特朗普對話具象徵意義，期望雙方曾討論的範疇能取得成果。白宮亦形容，是次會晤富有成效。事實上，特朗普行色匆匆，參加葬禮儀式前，同澤氏傾唔夠15分鐘，完成儀式後即登上其總統專機空軍一號離開。15分鐘，恐怕都係閒話「今天天氣哈哈哈」！

烏克蘭的命運，其實早掌握在侵侵和普京的多次傾談中，根本沒有戲子總統置喙的餘地。日前美國中東問題特使威特科夫第四度訪克里姆林宮，與普京會晤。有份參與會議的俄羅斯總統助理烏沙科夫指出，這場長達3個半小時的會面「有建設性」，指會談令俄美在烏克蘭及其他議題上的立場更靠近。戲子總統一直重申俄羅斯佔領的克里米亞半島屬於烏克蘭，但係人都知這是有姿勢冇實際。美媒日前報道，烏克蘭領導層已草擬一份反建議方案，雖然草案建議難獲俄方接受，但無提及完全收復被佔領領土，亦未堅持烏克蘭加入北約，被視為烏方讓步。

特朗普一早已經要求烏克蘭放棄克里米亞及加入北約，呢份反建議方案好明顯屈服於特朗普嘅淫威之下，戲子手上冇籌碼，烏克蘭未來不接受美俄方案，還能走出甚麼「光輝大道」？