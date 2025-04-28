政府推行電子駕駛執照，可在智能手機上通過「智方便」或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台，登入特定的電子駕駛執照流動應用程式，展示其電子駕駛執照。新措施可為約250萬名駕駛執照持有人帶來更大便利，尤其是常用實體駕駛執照以致其執照較易出現損毀的商用車輛司機。

我支持推出電子駕駛執照，透過電子政務建設，推動服務數碼化，加速發展香港作為智慧城市的願景。惟我認為執行方式和細節上仍有優化空間。

立法會近日就《2025年道路交通（修訂）條例草案》展開討論，條例草案中提出電子駕照與實體駕照是「雙軌並行」，電子駕照並非取代實體駕照，駕駛執照持有人仍會獲發實體駕駛執照，但可按其意願選擇使用電子駕照與否。大部分市民均配備智能電話，當局預計，未來對實體駕照的需求將大減。我認為當局應考慮讓駕照持有人自行決定是否領取實體牌照，以節省製作及寄送成本，減少資源浪費。

將來選擇使用電子駕駛執照的人士，可在智能手機登入特定的應用程式，展示其電子駕駛執照，運輸署投入1,250萬元研發相關應用程式。我在立法會上提出建議，可參考目前電子機票模式，或以往新冠疫苗接種紀錄等，容許將電子駕駛執照存入智能電話的電子錢包內，毋須特意開啟應用程式才能出示，或更便利市民，也更節省成本。

事實上，要推動電子政務普及化，建議當局按用家群體和服務範疇，把服務分類及整合至對應的應用程式。以駕駛者為例，目前相關應用程式包括網上電子牌照平台「牌證易」、繳付隧道費的「易通行」、在現場及遙距繳付泊車費的「入錶易」，以及提供路面情況資訊的「香港出行易」等，若未來因應電子駕照又有新應用程式，而分流用戶至不同平台或會影響使用體驗。我認為當局可考慮把同一服務群體、性質相近的應用程式整合，「一App通行」，毋須頻繁切換不同應用程式。相信此舉能推動政府電子服務更便利，又免去不必要的開發和維護成本。

根據數字辦資料，政府各部門可供下載的應用程式數目高達76個。當中不少服務提供者均來自相同部門，而不同的網上平台均須透過「智方便」帳戶登入，市民需在多個頁面間反覆跳轉，操作流程混亂且繁瑣。這種不佳的使用體驗不僅延長登入時間，亦可能降低民眾使用電子政務服務的意願，必須不時檢視如何改善。

要推動香港成為智慧城市，政府擔當重要角色，推出的措施及應用程式等，都要讓市民更能感受智慧城市及創新科技為日常生活帶來裨益，以創新思維優化公共服務。在規劃和設計時，必須以市民需求為核心，用家體驗為基礎，確保服務便捷高效。期望特區政府持續投入資源，完善智慧城市建設，早日實現「一網通辦」目標。