正論：人才來港淪失業　一味盲搶欠計算

港府言必稱搶人才，既有高才通，又擴大人才清單。然而，人才來港是否有用武之地，卻頗成疑問。有國際頂尖環境技術教授來港兩年，依然找不到相關職位，淪為失業大軍。此一荒謬現象正好反映，港府一味「盲搶人」，只着重數字，沒有全盤規劃。長此以往，香港無法吸引和留住人才，對社會發展沒有幫助，搶來搶去，只是搶了一個寂寞而已矣。

港府於今年2月宣布再擴大人才清單，由原本的51項專業工種增至60項，當中不少工種不僅專業，直情冷僻，不難想像，職位空缺不會多。果不其然，議員透露近期接獲求助個案，一位擁高學歷的國際頂尖環境技術教授，看到清單列明招收「資深廢物處理專家/工程師」，到港後始發現只有政府有相應空缺，但因為公務員必須為永久居民而無法入職，其他大學或企業亦不需要環境技術人才，結果一直失業。

很明顯，港府在搶人才的同時，根本沒有全盤規劃，對內對外也欠缺清楚交代和宣傳，人才清單上不少工種的入職條件，沒有永久居民身份者根本無法申請，外來人才不知就裏，抵港始知一場空。當中是否為了「做靚盤數」而濫竽充數，只追求人才數字以示政府「做咗嘢」，卻不理會人才來港後實際情況如何，可思過半矣。

別說人才清單曲高和寡，單是本港是否有足夠的專業職位，滿足外來人才求職需要，也令人疑問。例如高才通容許申請人毋須在港事先覓得工作，首次逗留期限為24個月。若申請人來港首兩年找不到工作，或故意不工作，也不會影響簽證。因此早有調查顯示，超過兩成高才來港後不工作，對本港經濟零貢獻。即使部分高才有心搵工，但人浮於事，找不到心儀工作，只能騎牛搵馬，影響了長期留港發展意欲。

何況本港經濟不景，求職市場萎縮，企業不是裁員，就是凍結招聘，本地專業人士失業後尚且難以搵工，遑論人生路不熟的海外人才。結果海外人才職位和薪酬不如理想，又拖低了本地員工薪酬，得不償失。更須指出，本港產業結構單調，港府所謂的發展創新科技，大都限於大學研究層面，能落實成為商品的並不多，以致國內創科人才來港後只能大材小用，「香港夢」淪為南柯一夢，對未來招攬人才起着負面宣傳之效。

由此可見，搶人才不是單單重量就算成功，更要重質。高官時不時便會跑出來自吹自擂，羅列大堆數字證明搶人才富有成效，但人才來港後只能失業，根本沒有意義。要真正吸引人才來港作出貢獻，推動香港發展，還須本身有足夠發達的土壤，例如內地創科發展一日千里，震驚中外的AI語言模型DeepSeek，其核心團隊成員，便不乏在美國深造或工作一段時間後回流祖國者。香港除了金融地產之外，其他新興產業全部都起步遲緩，人才很快便會發現香港並非理想的建功立業之地，最後失望而回，蟬過別枝，肥水流向別人田。