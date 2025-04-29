娛圈單打：溝女食仔有乜奇 使唔使咁大反應

英國樂隊Coldplay嘅巡唱掀起熱潮，早前嘅首爾場，更邀得南韓女團Twice當暖場嘉賓。台下觀眾同樣星光熠熠，包括K-Pop天王G-Dragon偕同「88 Line」好友丁海寅等忘我投入欣賞。

High爆嘅GD其後喺IG上載Twice嘅表演場面限動，並Tag咗成員Sana嘅個人帳號，再加一句「咦？」引發外界無限聯想，網民甚至質疑為兩人透過「Lovestagram」公開傳情，嚇到GD急忙將限動刪除！有冇再誇張啲呀？唔通此地無銀三百両？究竟係GD一時手滑，定係真係有路，至今仍為雙方粉絲議論紛紛。

即係咁，GD不嬲係「網絡成癮者」，幾乎24小時攞住手機碌住IG瘋狂按讚，佢亦曾在演唱會上解釋，自己並唔係太得閒冇事做，只係演算法不停為佢推選喜歡嘅內容，佢先至係又讚、唔係又讚啫。雖然佢至今冇解釋為何只Tag Sana一個，但粉絲都自動幫佢護航，話佢一時手滑、亂玩IG所致。

不過，Twice粉絲就唔多賣帳，批評GD咁大個人、咁高身份，點會唔知任何舉動都會被外界放大，無厘頭自製緋聞，Sana畀佢累死喎。皆因Sana出道至今依然係「處子之身」，從來冇跟任何男星傳過緋聞，家陣畀GD「破處」，唔嬲就假。

計本欄話齋，男未婚，女未嫁，溝吓女，食吓仔，有幾奇？GD出道至今乜嘢風浪未見過？乜嘢場面未玩過？當然唔係一時手滑咁簡單。至於女方粉絲亦唔需要太操心，K-Pop天王絕對襯得起你哋女神有餘。大家開心吓啫，Why So Serious？